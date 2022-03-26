AK Parti'nin kamburu Bülent Arınç yine konuştu

Manisa’da Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Spil Şifalı Otlar Festivali’ne katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yine muhalefetin eline koz verecek açıklamalar yaptı. Arınç, “Yağların balların fiyatına erişemediğimiz bugünümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi adam kahrından ölecekti" ifadelerini kullanarak kimlere hizmet ettiğini bir defa daha gözler önüne serdi.

Manisa’daki Spil Dağı'ndan ve ovasından toplanan şifalı otlar AK Partili Şehzadeler Belediyesi tarafından bu yıl ilk düzenlenen Spil Şifalı Otlar Festivali'nde tanıtıldı.

Törene TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç'ın yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, ilgili kurumların müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde vatandaşların topladığı sarmaşık, ısırgan, kuzu kulağı, ebegümeci, sığır dili, karabaş otu, hardal, kapurcak, kaz ayağı, karahindiba, gelincik ve iğnelik gibi yabani otlar yer alırken şifalı otlardan yapılan yemekler yarıştı.

Festivalde konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, “Doktor Muzaffer Yurttaş çok güzel ifade etti, ‘dağlardan yağlar ovalardan ballar' dedi galiba. İnşallah o günleri tekrar yaşamak nasip olur. Yağların balların fiyatına erişemediğimiz bu günümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi adam kahrından ölecekti" diyerek kimlere hizmet ettiğini bir defa daha gösterdi.