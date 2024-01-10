AK Parti'nin icraatıyla övünmeye kalkan Deniz Zeyrek rezil oldu!

İstanbulluya ismi açıklandığı andan beri umut olan Murat Kurum, muhalefette ise büyük panik yaşattı.

Kurum'a olan teveccühü kendilerince uydurdukları gerekçelerle hedefe koyan CHP yandaşı gazeteciler, kendilerini rezil ediyor.

Sözcü TV canlı yayınında Murat Kurum, İstanbullu için verdiği onlarca vaadinin içinden öğrencilere verdiği sözlerden birisiyle hedef alındı.

Murat Kurum'un, öğrencilere ücretsiz yemek desteğinde bulunulacağı vaadini Deniz Zeyrek vatandaşa kan ağlatan CHP'li belediyeleri örnek göstererek eleştirmeye çalıştı. Zeyrek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen yemeği öne sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Melih Gökçek'in başkan olduğu ilk yıllarda Genel Sekreterlik yapan Cengiz Ocakçı ise daha göreve geldiği ilk anda öğrencilere ücretsiz yemek verildiğini ve uygulamanın bir gelenek halinde CHP'li Mansur döneminde de devam ettiğini söyledi. Ocakçı, AK Parti'nin icraatları ile övünen Zeyrek'i, "Bu solcular ne zaman halkın seviyesine inecek çıktıkları kulelerden?" diye eleştirdi.

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