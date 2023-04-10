  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bilim dünyası şaşkın! Zemzemdeki esrarengiz sır

Hakiki Milli Görüşçülerden Karamollaoğlu'na bir darbe daha! "Tayyip beyi desteklemek zorundayız"

Merak edilen toplu sözleşme zammı: O fiyat talep edilmişti, farklı rakam teklif edildi! Dikkat, dönüm noktası olacak!

İslam Memiş'ten altın bombası

Sanatçı bozuntusu Müjdat Gezen'den büyük terbiyesizlik! AK Partililere bunu dedi

BBC'de, CNN'de bunları göremezsiniz! Mescid-i Aksa'daki zulmün en net görüntüsü

Babacan ve Davutoğlu'na büyük şok! Vah ki ne vah! Bakalım şimdi ne halt edecekler

Ünlü ekonomistten seçim sonrası dolar analizi herkesi şaşırttı! Bu hatayı yapmayın, şu anı geride bırakıyor

Ahmet Hakan, seçimlerin en şanslı ismini açıkladı! "Bence..." deyip duyurdu

Flaş gelişme! Erdoğan imzaladı! O isimler görevden alındı
Siyaset AK Parti'nin en genç milletvekili adayı konuştu! Flaş açıklamalar...
Siyaset

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı konuştu! Flaş açıklamalar...

Yeniakit Publisher
2023-04-10 18:10:00 -
AK Parti'nin en genç milletvekili adayı konuştu! Flaş açıklamalar...

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'nin en genç milletvekili adayı olan Nisa Alptekin (18) açıklamalarda bulundu. Alptekin, "Gençler için çok güzel sürprizlerimiz olacak. Benimle aynı listede olan Gençlik ve Spor Bakanımız ile aynı yolda yürümek, benim için çok onur verici" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'nin en genç milletvekili adayı olan Nisa Alptekin (18) açıklamalarda bulundu. Alptekin, "Gençler için çok güzel sürprizlerimiz olacak. Benimle aynı listede olan Gençlik ve Spor Bakanımız ile aynı yolda yürümek, benim için çok onur verici" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimindeki aday listeleri netleşti. Listedeki en genç aday ise Nisa Alptekin oldu. İzmir 1'inci Bölge'den 10'uncu sıradan milletvekili adayı gösterilen Alptekin, ismini açıklanan listede gördüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ekim 2004 doğumluyum ve şu anda tam 18 yaşındayım. Erzurum Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölümü'nü okuyorum. 3 kardeşiz. Babam AK Parti'nin kurucu üyelerinden biri ve ailemde birçok kişi siyasete yönelik çalışmalar yapıyor. Onların izinden gitmeye karar verdim. Çok güzel işler yaptıklarını düşünüyorum. Onlar bana örnek oldu" ifadelerini kullandı.

'OYLARINIZI LAF YAPANLARDAN DEĞİL, İCRAAT GÖSTERENLERDEN KULLANIN'

Listede AK Parti İzmir 1'inci Bölge 1'inci sırada yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile aynı listede yer almaktan gurur duyduğunu dile getiren Alptekin "Tüm arkadaşlarıma ve yaşıtlarıma seslenmek istiyorum: Sandıklara gidin. Oylarınızı ağzı iyi laf yapanlardan değil, icraata geçenlerden kullanın. Sosyal medyayı iyi bir şekilde kullanıp, gençlere yol göstereceğimi ve onların fikirlerine adapte olduğum için gençlerin dilinden de anlayacağımı düşünüyorum. Sosyal medyayı kullanarak küçük sürprizler yapmayı planlıyorum. Gençler için çok güzel sürprizlerimiz olacak. Şu anda benimle aynı listede olan Gençlik ve Spor Bakanımız ile aynı yolda yürümek, aynı listede olmak benim için çok onur verici bir durum" diye konuştu.

'GÖZLERİNİ AK PARTİ İLE AÇTI'

DHA'ya göre; Nisa Alptekin'in babası Seyfettin Alptekin ise "2001 yılında partiyi kurduğumuzda kızım daha doğmamıştı. 2004 yılında doğdu. Gözlerini AK Parti ile açtı. Şu anda Türkiye'nin en genç milletvekili adayı. Biz dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a inanıyorduk. 5-6 ay önce bu fikir aklıma geldiğinde kendisiyle paylaştım. Kendisi de makul gördü. Olabileceğine inandık. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gençlerin önünü açtı. Seçme seçilme yaşını 18'e düşürdü. 18 yaşına girdiğinde biz de onu aday yapmayı uygun gördük" diye konuştu. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23