AK Parti'nin en genç milletvekili adayı konuştu! Flaş açıklamalar...

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'nin en genç milletvekili adayı olan Nisa Alptekin (18) açıklamalarda bulundu. Alptekin, "Gençler için çok güzel sürprizlerimiz olacak. Benimle aynı listede olan Gençlik ve Spor Bakanımız ile aynı yolda yürümek, benim için çok onur verici" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimindeki aday listeleri netleşti. Listedeki en genç aday ise Nisa Alptekin oldu. İzmir 1'inci Bölge'den 10'uncu sıradan milletvekili adayı gösterilen Alptekin, ismini açıklanan listede gördüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ekim 2004 doğumluyum ve şu anda tam 18 yaşındayım. Erzurum Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölümü'nü okuyorum. 3 kardeşiz. Babam AK Parti'nin kurucu üyelerinden biri ve ailemde birçok kişi siyasete yönelik çalışmalar yapıyor. Onların izinden gitmeye karar verdim. Çok güzel işler yaptıklarını düşünüyorum. Onlar bana örnek oldu" ifadelerini kullandı.

'OYLARINIZI LAF YAPANLARDAN DEĞİL, İCRAAT GÖSTERENLERDEN KULLANIN'

Listede AK Parti İzmir 1'inci Bölge 1'inci sırada yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile aynı listede yer almaktan gurur duyduğunu dile getiren Alptekin "Tüm arkadaşlarıma ve yaşıtlarıma seslenmek istiyorum: Sandıklara gidin. Oylarınızı ağzı iyi laf yapanlardan değil, icraata geçenlerden kullanın. Sosyal medyayı iyi bir şekilde kullanıp, gençlere yol göstereceğimi ve onların fikirlerine adapte olduğum için gençlerin dilinden de anlayacağımı düşünüyorum. Sosyal medyayı kullanarak küçük sürprizler yapmayı planlıyorum. Gençler için çok güzel sürprizlerimiz olacak. Şu anda benimle aynı listede olan Gençlik ve Spor Bakanımız ile aynı yolda yürümek, aynı listede olmak benim için çok onur verici bir durum" diye konuştu.

'GÖZLERİNİ AK PARTİ İLE AÇTI'

DHA'ya göre; Nisa Alptekin'in babası Seyfettin Alptekin ise "2001 yılında partiyi kurduğumuzda kızım daha doğmamıştı. 2004 yılında doğdu. Gözlerini AK Parti ile açtı. Şu anda Türkiye'nin en genç milletvekili adayı. Biz dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a inanıyorduk. 5-6 ay önce bu fikir aklıma geldiğinde kendisiyle paylaştım. Kendisi de makul gördü. Olabileceğine inandık. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gençlerin önünü açtı. Seçme seçilme yaşını 18'e düşürdü. 18 yaşına girdiğinde biz de onu aday yapmayı uygun gördük" diye konuştu.

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