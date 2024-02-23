AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi için tarih belli oldu!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ülke TV'de Mustafa Yıldız'ın sunduğu Arka Plan programında yerel seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İBB Başkanı adayı Murat Kurum ile İstanbul'da seçim çalışmalarını yürüten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, büyük İstanbul mitingi için tarih verdi.

Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başları:

"5 milyonu bulan hane kapısını çalacağız"

Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Tüm paydaşlarımızla birlikte sahadayız. Ev ziyaretleri devam ediyor. İstanbulumuzda iş yerleriyle birlikte 7 buçuk milyon kapı var. İlk hedefimiz hane kapılarını çalmak. Biz 31 Mart'a kadar 5 milyonu bulan hane kapısını çalacağız. Teşkikatımız bu hafta da sahada. 31 Mart her pazar hanelerimizi ziyaret edeceğiz. Bu hafta da 500 bin hanemizi ziyaret edeceğiz.

Büyük İstanbul mitingi ne zaman?

31 Mart pazar öncesi pazara kadar ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belki o pazar büyük İstanbul mitingimiz olur. Bizim geleneğimizde biliyorsunuz seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi yapıyoruz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Türkiye sana emanet' konseptinde yapmıştık. Şimdi yeni bir konsept üzerinde arkadaşlar çalışıyor.

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"Bu heyecanı hep beraber taşıyoruz"

Heyecanlıyım, ilk günde bunu söylemiştim. Hakikaten artık seçim arifesinde değiliz artık seçimin içindeyiz. Heyecanımın nedeni İstanbullu hemşehrilerimiz AK Partimize, Murat Kurum Bey'e İstanbul'u yönetime fırsatını verecekler. Bu beni heyecanlandırıyor. İstanbul'a yeniden hizmet etme fırsatı milletimiz tarafından Murat Kurum Bey'e, AK Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımıza verilecek.

Memlekete hizmet etmek, insanlara hizmet etmek... AK Parti'nin siyasetinin temelinde insanına göre siyaseti olgunlaştıran ve yapan bir siyasal tarza sahibiz. Yerel yönetimde bir markayız. İstanbul'un Türkiye'deki iller arasındaki ve dünyadaki sıralamasını maalesef bu CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimiyle 5 yılda aşağıya düşürmüştür. İstanbul'da yeniden Şampiyonlar Ligi'ne çıkacağı heyecanı var. Bu heyecanı da hep beraber taşıyoruz.

Teşkilatımız tüm unsurlarıyla beraber mahalle başkanlarımız, mahalledeki kadın gençlik kolları başkanlarımız, ilçe teşkilatlarımız, meclis üyelerimiz tüm paydaşlar, bileşenler herkes heyecanlı, coşkulu, huzurlu. Herkes bu coşku, heyecan içerisinde ilçelerde, mahallelerde, sokaklarda hemşehrileriyle buluşarak AK Parti 2024 seçimlerinde Sn. Murat Kurum İBB'nin başkanı olacak, İstanbul'un yıldızı yeniden parlayacak. Sayın İmamoğlu'nun kaybettirdiği yılları tekrar kazanacağız. İstanbul'a tekrar kazandıracağız. Buna teşkilatımız inanıyor. Yekvücut halinde coşku ve huzurlu bir şekilde sahada da çalışıyorlar.

Bu şevk, huzur, aşk AK Parti'nin 20 yıllık süreç içerisinde yapıp ettiklerinin getirdiği bir durum bu. Biz İstanbul'a çok şey kazandırdık. Türkiye'mize çok şey kazandırdık. Bazıları gibi konuşmak için metinleri tekrarlamıyoruz. Eser ve hizmet etmek bizi heyecanlandırıyor. Millete hizmet etme coşkusu bize zevk veriyor.

"İmamoğlu'nun akılda kalacak bir tane projesi var mı?"

Ben soruyorum. 5 yıllık süre içerisinde Sayın İmamoğlu'nun 10 sene sonrada anılacak 'Ya ne güzel iş yaptılar' denilecek akılda kalan bir tane projesi var mı? Bunu seçmen ayırt etmeden soruyorum. İstanbul'da marka proje olarak anılacak bir proje var mı?

Yanılmıyorsam 20'nin üzerinde AK Parti döneminde başlamış büyük projeyi unutturan bir CHP'li İBB yönetiminden bahsediyoruz. İptal eden, metronun üzerine taş döken, levazım tüneli bana ne lazım diyerek kapatan bir İmamoğlu'ndan bahsediyoruz. İstanbul'u yaşanmaz hale götüren bir süreç yürütüyor şu anda CHP'li İBB yönetimi. Levazım tüneli bana ne lazım diyor? 'Efendim günde 70 bin aracın geçeceği tüneli niye yapalım ki?' E, İstanbul'da yılda 300 bin araç trafiğe katılıyor. İstanbul'un nüfusu 15 milyon küsürdü, şimdi de 15 milyon küsürlerden bahsediyoruz. Bu süre içerisinde İstanbul'un trafiğinde nüfus neredeyse aynı durduğu halde trafiği rahatlatamamışsanız, metroyu, metrobüsü rahatlatamamışsanız tabiri caizse bunun 'raydan çıkartmışsanız' bunun hesabını 31 Mart'ta insanlarımız soracaktır. Neden? Çünkü raydan çıkmış İstanbul rayına girecek 31 Mart'ta. Bunun heyecanını yaşıyoruz.