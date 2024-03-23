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Siyaset AK Parti'nin büyük Ankara mitingi bugün yapılacak
Siyaset

AK Parti'nin büyük Ankara mitingi bugün yapılacak

Yeniakit Publisher
2024-03-23 08:43:00 -
AK Parti'nin büyük Ankara mitingi bugün yapılacak

Başkan Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Dev platform kuruldu. Led ekranlar, güçlü ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi...

Ankara AK Parti'nin büyük mitingi için hazır.

Miting saat 13.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarında Türkiye Yüzyılında "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapacak.

Miting için Ankara'ya bağlı 25 ilçeden çok sayıda katılım bekleniyor.

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