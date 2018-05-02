AK Parti'nin BBP kararı belli oldu!
Özel bir televizyon kanalına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP'nin seçimlerindeki durumuyla ilgili açıklama yaptı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:37
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldığı NTV yayınında Büyük Birlik Partisi'nin 24 Haziran seçimlerindeki durumunu açıkladı.
"BBP, AK PARTİ LİSTESİNDE SEÇİME GİRECEK"
Yazıcı: Yapılan görüşmeler neticesinde varılan karara göre: Büyük Birlik Partisi AK Parti listesinde seçime girecek.
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