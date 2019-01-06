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AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı CNN TÜRK canlı yayınında Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

06 Ocak 2019 Pazar 11:20
AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!

Hafta Sonu programına konuk olan AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlere doğru AK Parti'nin aday belirleme sürecini açıklarken gündemdeki soruları yanıtladı.

İşte Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları...

*Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde görevlendirilen arkadaşlarımız, kentlerde tebdil-i kıyafetle halkın nabzını tuttu.


* Ankara'da 25 yıldır milli maç yapılmamış. Yine Ankara'da ciddi bir basketbol izleyicisi de var. Bunlar için önemli projelerimiz var.

* Ankara'da önemli projelerimizden birisi de çocuk köyü. AnkaPark'ın yan tarafında hayvanak bahçesi olarak düşünülmüş bir yer var. Hayvanat bahçesi için Ankara çevresinde bir yer düşünüyoruz.

* Şu anda Ankara'da kişi başına düşen yeşil alan sayısı 17-18 metrekare bunu 25-26'ya çıkaracağız. Yeni millet bahçeleri için çalışamalarımız var.

* Ankara'da toplu taşımayı özendirmeniz gerekiyor. Toplu taşımayı özendirdikçe trafik rahatlar. Kızılay'dan Havalimanı'na kadar raylı sistemin uzatılması lazım. Trafik ışıklarının ulaşımları bazı güzergahlarda trafiği aksatıyor. Trafiğin kesintisiz hale getirilmesi için üst geçitler, alt geçitler ve ışıklandırma sistemleri yenilenmeli.

* Ankara'da doğru düzgün hayvan barınağı yok. Başı boş hayvan sayısı çok fazla, onların öncelikle veteriner kontrolünden geçirmek, kısırlaştırması lazım.

* Çocuklar için 24 saat açık kütüphane hizmeti. Orada çayın ve atıştırmalıkların olduğu bir ortam... Ankara'nın önemli bölgelerinde olacak. Üniversitelerde de belirli noktalarda çay, çorba içeceği bir de çamaşır hizmeti verilen yerler istiyoruz. Çocuk okula geldiğinde sabah aç girmesin derslere, hiç değilse bir kupa çorba içerek başlasın.

'Ankaralı olmamak bir dezavantaj mı?'

*Kılıçdaroğlu mikro milliyetçilik yaptı, doğru değil. Kendisi İstanbul'a aday olduğunda, İstanbullu muydu? Herkes bir yerden geliyor, doğmak bizim tercihimiz değil, Allah'ın bir takdiri.

Ankara'da ''Gökçek'' Faktörü

*Melih bey ile birlikte Ankara'da hizmet belediyeciliği başladı. Eğer bugün milyonlarca metrekare yeşil alan yapılmışsa, bunların hepsi Melih başkan yapmıştır, inkar etmemek lazım. Takdir etmek lazım. Herkesin bir yoğurt yiyişi var, benim tarzım ondan farklı, onun tarzı benden farklı. Herkes farklı karakterdedir. Ben sosyal medyayı çok fazla kullanmadım. Bu benim tarzım, bu benim tavrım. Karşı olduğum anlamına gelmez.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:20
  1. İstanbul
  2. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
  3. Melih Gökçek
  4. Melih Gökçek açıklaması
  5. Flaş sözler
  6. Ankara
  7. Yerel seçimler

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