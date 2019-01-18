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AK Parti'nin aday göstermediği Belediye Başkanı gözyaşlarıyla istifa etti

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilmeyen Gümüşhane'nin AK Parti'li Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, partisinden istifa etti.

18 Ocak 2019 Cuma 19:07
AK Parti'nin aday göstermediği Belediye Başkanı gözyaşlarıyla istifa etti

Gümüşhane'nin Kelkit İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Ünal Yılmaz, yeniden aday gösterilmeyince, partisinden istifa etti.

AK Parti İlçe yönetimiyle birlikte istifa eden Yılmaz, gözyaşlarıyla yaptığı açıklamasında, Kelkit'imize reva görülen bu haksızlığa ve buna karşılık halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden partimizden istifa ediyorum dedi.

İstifa metnini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde partisince yeniden aday gösterilmemesine tepki gösterdi. Ünal Yılmaz, ilçe belediye binası önünde basın açıklaması yaparak, AK Parti ilçe teşkilatı ile birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı. 30 Mart 2014 yerel seçiminde Kelkit Belediye Başkanı olarak seçilen Ünal Yılmaz, istifa metnini okurken gözyaşlarına da hakim olamadı. Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerine bağımsız aday olarak gireceğini söyledi.

"Maalesef başka yolu kalmadı"

Kelkit'in birçok yerine hizmet götürdüklerini ve mukaddes bir yüke hamal olduklarını kaydeden Yılmaz, ilçe halkına yapılan vefasızlığı duyurmanın başka yolu kalmadığını kaydetti. Yılmaz, şöyle konuştu:

Bugün şükrederek görüyoruz ki halkımız, insanımız asil karakterinden gelen bir kadirşinaslıkla yapılan hizmetlerin ve gönül dostluğunun vefasını göstermektedir. Biz de halkımızdan gelen talep ve feryada kayıtsız kalamayız. Uğradığımız haksızlığı ve Kelkit halkına yapılan bu vefasızlığı duyurmanın maalesef başka yolu kalmamıştır. Bu bir feryattır. Milli iradenin üstünde hiçbir güç, hiçbir entrika, hiçbir hile, hiçbir desise ve ego tanımadığımıza dair bir feryattır. En başta Kelkit halkının maruz kaldığı bu haksızlığı en yüksek makamlara duyurmak, 7'den 70'e vefakar ve cefakar insanların omuzlarında yükselmiş bir davaya yapılan kötülüğü göstermek için aldığımız kararı, siz kıymetli halkımız ile paylaşıyoruz. Kelkit'imize reva görülen bu haksızlığa ve buna karşılık halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden partimizden istifa ediyorum.

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde, Kelkit Belediye Başkanlığı için Aziz Nas'ı aday gösterdi.

"AK Parti 'ben' değil, 'biz' partisidir"

Ünal Yılmaz'ın istifası akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ifadelerini akıllara getirdi:

Bir göreve çok kişi talip olur, bir kişi sonunda üstlenir. Tüm adaylarımız da onun yanında saf tutar. Kendi adaymış gibi çalışır. Kim ki ben aday olmadım diyerek çalışmıyorsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir. Aynı şekilde şuradan neden aday olamadım, buradan aday oldum diyorsa önce nefsini bir hizaya çeksin. Biz bir davayız, teşkilatız. İstişareler yapılır, sen şurada adaysın denilince eyvallah deyip çalışmaya başlanır. Aday olunca her şey güzel de aday olmayınca neden bozuluyorsun? AK Parti 'ben' değil, 'biz' partisidir. Bireysel olarak yanlışa düşmeniz size aittir ancak AK Parti neferi olarak böyle bir lüksünüz yoktur.

 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 19:07
  1. AK Parti
  2. Gümüş
  3. Gümüşhane
  4. Belediye Başkanı Ünal
  5. Kelkit

YORUM YAZ

  • YÜKSEL kılıçYÜKSEL kılıç26 dk önce
    bir kelkitli olarak başkanımıza yazık ettiler buradan sayın cumhurbaşkanımıza sesleniyorum sizi bazılarının yanılttığını gercekten gormekteyiz ve üzülüyoruz Reis belediye başkanımız gerçekten iyi çalışıyor ve halkin takdirini kazanıyor ama yine kötü eller iş başında lütfen sayın cumhurbaşkanım bu kötü elleri kırın kırınki partimiz kaybetmesim saygı ve sevgilerimi iletiyorum sayın cumhurbaşkanım

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