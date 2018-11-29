AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller hangileri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'ye jest yapılacağını ifade ererek, “Bizim de var bizim de benzer şeylerimiz var eğer karşılıklı bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak” demişti. Erdoğan’ın jest mesajıyla AK Parti’nin Osmaniye, Mersin, Manisa, Iğdır ve Adana’da MHP’nin adaylarını destekleceği söyleniyor.

Türkiye’de takvimler 31 Mart 2019 Pazar gününü gösterdiğinde vatandaşlar yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler yerel seçimlerde gösterecekleri adayları belirlemek için çalışmalara devam ediyor. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakı’yla seçimlere girecek. AK Parti ile MHP bazı illerde aday göstermeyi birbirlerinin adaylarını destekleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 60 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Mersin yer almadı. AK Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı merak konusu olurken, AK Parti Mersin’de aday çıkarmayıp MHP’nin adayını mı destekleyecek soruları da sorulmaya başlandı.

Osmaniye, Mersin ve Adana’da MHP adayı mı desteklenecek?

Erdoğan ‘MHP’ye bir jest olabilir mi?’ sorusuna ise, “Bizim de var bizim de benzer şeylerimiz var eğer karşılıklı bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak” demişti. Erdoğan’ın jest mesajıyla AK Parti’nin Osmaniye, Mersin, Manisa, Iğdır ve Adana’da MHP’nin adaylarını destekleceği söyleniyor.

MHP Mersin ve Adana adayını açıkladı

MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday göstereceğini daha önceden açıklamıştı.

Adana 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Hüseyin Sözlü % 33.6

AK Parti adayı Abdullah Torun % 32

CHP adayı Yıldıray Arıkan % 25

Mersin 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Burhanettin Kocamaz % 32

CHP adayı Macit Özcan % 28.3

AK Parti Mustafa Sever % 28

Osmaniye 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Kadir Kara % 47.3

AK Parta adayı Mehmet Gürbüz 37.4

CHP adayı Haydar Aktürk % 9.9

Iğdır 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Murat Yikit % 44.2

MHP adayı Gündüz Güneş % 42.4

AK Parti adayı Mustafa Buluş % 10.9

AK Parti ve MHP ittifakıyla CHP'den kazanılacak belediyeler hangileri?