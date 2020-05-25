  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

AK Parti'nin 81 il teşkilatı ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor

AK Parti'nin 81 il teşkilatı ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Attığımız adımlar doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 17:08:00 -
AK Parti'nin 81 il teşkilatı ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 81 il teşkilatı ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Attığımız adımlar doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bayram sevincini buruk yaşamış olsak da umudumuz ayaktadır. Yeni hayat biçimiyle bu dönemi en az hasarla atlatacağız.

Açtığımız ve açacağımız hastanelerle sağlık alt yapımızı daha da güçlendireceğiz. Genel Sağlık Sigortamız ve sağlık sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir.

AK Parti'nin kazandırdıklarını tekrar tekrar anlatmalıyız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı