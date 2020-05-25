AK Parti'nin 81 il teşkilatı ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor
AK Parti'nin 81 il teşkilatı ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Attığımız adımlar doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 81 il teşkilatı ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Attığımız adımlar doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bayram sevincini buruk yaşamış olsak da umudumuz ayaktadır. Yeni hayat biçimiyle bu dönemi en az hasarla atlatacağız.
Açtığımız ve açacağımız hastanelerle sağlık alt yapımızı daha da güçlendireceğiz. Genel Sağlık Sigortamız ve sağlık sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir.
AK Parti'nin kazandırdıklarını tekrar tekrar anlatmalıyız.