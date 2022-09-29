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Medya AK Parti'nin 8 puan kazanmasının ardında bakın ne yatıyor! Fatih Altaylı durumu böyle kurtarmaya çalıştı
Medya

AK Parti'nin 8 puan kazanmasının ardında bakın ne yatıyor! Fatih Altaylı durumu böyle kurtarmaya çalıştı

Habertürk TV canlı yayınında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Siz 28 Şubat'ta çok vicdanlıydınız" övgüsüne mazhar olan Fatih Altaylı, Yeni Akit'in, Altaylı'nın 28 Şubat'ta yaptıklarını haberleştirmesinden sonra büyük tepki aldı. Altaylı aldığı tepkilerden, "AK Parti yaz aylarında 8 puan kazandı." diyerek kurtulmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 19:34:00 - 2022-09-29 20:15:21
AK Parti'nin 8 puan kazanmasının ardında bakın ne yatıyor! Fatih Altaylı durumu böyle kurtarmaya çalıştı

 Yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz hafta Habertürk TV canlı yayınında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu konuk edip, öve öve bitiremeyen Altaylı, bu hafta da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ağırladı.

Altaylı tıpkı Davutoğlu'na yaptığı gibi Akşener'i de öve öve bitiremedi. Altaylı bununla birlikte, İP'li Akşener'i konuk ettiği programda, Ahmet Davutoğlu aleyhine bir söz edince, Davutoğlu'ndan onlarca defa özür diledi.

İP'li Meral Akşener programın 28 Şubat darbesinin konuşulduğu bölümünde, Altaylı'ya, "Siz 28 Şubat'ta çok vicdanlıydınız." dedi.

Kaynak: İsimsiz anket şirketi!

Yeni Akit, Fatih Altaylı'nın 28 Şubat'taki vicdansızlığını dile getirip, darbe sürecinin mazlumlarının tepkilerini ortaya koyunca, Altaylı kendisini kurtarmak için, "AK parti yaz aylarında 8 puan kazandı" diye yazdı.

Yazısında kaynak gösterdiği anket şirketinin ismini bile zikretmeyen Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Dün Türkiye’nin önemli kamuoyu araştırma şirketlerinden birinin başkanı aradı. Muhalefete daha yakın olduğunu açıklamış bir isim. 6'lı masadaki belirsizliğin oy oranlarına yansıdığını da aktardı. Önünde fırından yeni çıkmış bir anket duruyordu. Henüz müşterilerine bile sunmamıştı. Israrım üzerine detayına girmeden anketteki bazı bilgileri paylaştı. Siyasi partilerin sıralaması ise ilginçti.

Birkaç ay önce 26’ya kadar gerileyen Ak Parti yaz aylarını iyi değerlendirmiş ve gerek dış politikada verilen fotoğraflar, gerekse sosyal konut projesi gibi işlerle kısa sürede 8 puana yakın artış sağlamıştı. CHP yüzde 25’in az üzerinde idi. İyi Parti ise sağlam bir gerileme yaşamış, 6 puandan fazla kaybetmişti. Yüzde 13'e yakın bir oyu vardı. Gelecek Partisi de çok ama çok düşük bir noktaya gerilemişti.

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