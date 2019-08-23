0553 313 94 23

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

Partinin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001'de dünyaya gelen 18 genç, Ankara'daki kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı

23 Ağustos 2019 Cuma 18:22
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - AK Parti'nin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001'de dünyaya gelen 18 genç, 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Gençlik Kollarınca 14 Ağustos tarihinde evlerine gidilerek doğum günleri kutlanan gençler, partinin kuruluş yıldönümü etkinliklerine davet edildi.

Ankara, Konya, Samsun, Trabzon, Rize, İstanbul, Edirne, Bursa, İzmir, Aydın, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Ağrı, Malatya, Erzurum ve Kayseri'den gençler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

AA muhabirine konuşan lise öğrencisi Ayşenur Döner, 14 Ağustos 2001'de doğmuş olması nedeniyle kendisini çok şanslı hissettiğini belirterek "Gençlik Kolları Başkanları doğum günümde bana bir sürpriz yaptı. Hiç beklemiyordum. Kapıyı açtım ve Gençlik Kolları Başkanımızı gördüğümde çok mutlu oldum." dedi.

Döner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Gençlerden Aysel Karakehya ise "AK Parti de ben de 18 yaşındayım ama ülkemizde meydana gelen ilerleyişin, değişimin farkındayız." ifadesini kullandı.

Gemi Mühendisi olmayı amaçlayan Ömer Faruk Çavuşoğlu ise yüksek öğrenimini tamamlayıp ülkeye faydalı bir insan olmak istediğini söyledi. Aynı zamanda basketbolcu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu özelliğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bahsetmek istediğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:22
  1. AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıldönümü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması
    1. GÜNCELLEME - Dolandırıcılık iddiasıyla..
    2. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    3. Erdoğan: "(AK Parti) Bu kutlu çatının..
    4. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100...
    5. CHP’den mecliste “golf” önerisi
    6. KARDÖKMAK’ta 1. Dönem toplu iş..
    7. ABD'de eski F-16 sivil satışa çıkarıldı
    8. İnkılabın yıl dönümünde Şapka..
    9. Antalyaspor'da transfer
    10. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Balya’da
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Borsada değer kaybeden hisseler
    13. Çalıntı motosikletle kaza yaptı
    14. Samsun Valisi Kaymak: “Büyük bir..
    15. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    16. Borsada endekslerin değişimi
    17. Tripolis Antik Kenti’nde “Anıtsal..
    18. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    19. Borsada işlem hacmi sıralaması
    20. Borsada günlük işlemler (2)
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan..
    22. 2. el otoda ’yetki belgesi’ süresi..
    23. Borsada günlük işlemler (1)
    24. Başkan Erdoğan AK Parti'nin 18...
    25. Doç. Dr. Günaydın: “Çocuklarda..
    26. ABD'li muhafazakar milyarder David..
    27. Sulama kanalına düşen Suriyeli çocuğun..
    28. Artvin'de Botanik Bahçesi kuruluyor
    29. Bu hafta yatırım araçları kazandırdı
    30. Trabzonspor Sportif AŞ Olağanüstü..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar