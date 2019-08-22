0553 313 94 23

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan marş, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

22 Ağustos 2019 Perşembe 22:39
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan marş, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

AK Parti'nin yarın gerçekleştirilecek kutlama etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 18. yaş marşı, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Videoda, partinin kuruluşundan bugüne geçen sürece ait görseller yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüntülerinin yer aldığı marşın videosunda, "Haydi daha ileri. Hizmet bekliyor millet, tarihe sözümüz var, gelecek bizim elbet" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada marşın videosu, Erdoğan'ın Twitter hesabından da paylaşıldı.

Partinin kurulduğu 14 Ağustos tarihinin Kurban Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle 18. yıl kutlama etkinliklerinin 23 Ağustos'ta yapılması kararlaştırılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:39
  1. Ak Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Maldivler Devlet Başkan Yardımcısından "yolsuzluk" itirafı
    1. Eski Maldivler Devlet Başkan..
    2. AK Parti'nin 18. yılına özel marş!
    3. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    4. Macron'dan "Cammu Keşmir" açıklaması
    5. İngiltere’nin yeni Başbakanı..
    6. Siirt’te tarım aracı devrildi: 12..
    7. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off..
    8. Feribottan kendini denize attı
    9. Trump yönetimi, dış yardımlarda 4..
    10. Emniyet ekiplerine kritik uyarı: Biz..
    11. Halk eğitim kurs kayıtları ne zaman?
    12. Görevi başındayken kalp krizi..
    13. TİKA gönüllüleri Moldova'da
    14. Çalıntı motosikletle uyuşturucu..
    15. Polonya'da yıldırım isabet eden 2'si..
    16. İletişim Başkanı Altun'dan "İkinci..
    17. AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
    18. Altun’dan “İkinci Vatan: Türkiye”..
    19. Okullarda uyum haftası ne zaman?..
    20. Barselona kentindeki hırsızlık..
    21. Şişli’de ticari taksi gasp eden suç..
    22. AK Parti, 18. yıl marşını yayınladı
    23. Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    24. Şenocak: Mezardan korkan, ölümü..
    25. Ahlat’ta II. Uluslararası Geleneksel..
    26. Salça yapmanın püf noktaları nelerdir?..
    27. Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı
    28. İtalya'daki hükümet krizi
    29. Salça nasıl yapılır? Domates salçası..
    30. Kocaeli'de toprak kayması
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
    Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal