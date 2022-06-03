AK Partililere hakaret üstüne hakaret! Can Ataklı haddini aştı

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşması üzerine sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda skandal sözler sarf ederek haddini aşan Ataklı, Ataklı AK Partililere hakaret üstüne hakaret yağdırdı.

'Şu anda cehalet iktidarda'

CHP yandaşı Ataklı, "Şu anda Türkiye'nin kavgası cahaletle medeniyet arasındaki bir kavga. Şu anda cehalet iktidarda. Şu anda ülkeyi maalesef hiç iş bilmeyen, belki okumuş ama hakkaten cahil insanlar yönetiyor. Kafaları zihinleri çok gerilerde, bundan binlerce yıl öncede kalmış insanlar maalesef yönetiyor ve Türkiye'deki esas kavga bu." ifadelerini kullandı.