AK Partililer sağanak yağmur altında zafer yürüyüşü AK Parti Kilis İl Teşkilatı sağanak yağmur altında zafer yürüyüşü gerçekleştirdi.

AK Parti Kilis İl Teşkilatı sağanak yağmur altında zafer yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hacı Cümbüş Kavşağında toplanan AK Partililer, sağanak yağmur altında Cumhuriyet Caddesini takip ederek, Cumhuriyet Meydanındaki Seçim Koordinasyon Merkezine kadar yürüdü.

Yürüyüşe AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut ile çok sayıda AK Partili katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.