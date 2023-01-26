AK Partili yetkililere çağrı! Şu ilkesizlere ‘hodri meydan’ deyiniz

Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Partili yetkililere çağrı yaparak, başörtüsü güvencesi konusunda ilkesiz tutum sergileyen millet ittifakına karşı harekete geçmelerini istedi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Abdüllatif Şener.. Mehmet Bekaroğlu.. Cihangir İslam.. İlhan Kesici.. Ve CHP listesindeki diğer inançlı insanlar..

Meral Akşener.. Erhan Usta.. Eşref Fakıbaba.. Kürşad Zorlu.. Ve İyi Parti listesindeki, kendisini her fırsatta ülkücü ve milliyetçi olarak takdim eden, başörtü özgürlüğünü istediklerini iddia eden isimler..

Ne oldu, başörtü ile ilgili anayasal güvence getirecek olan değişiklik teklifine, HDP en baştan restini çekti..

Onların esas derdi, eşcinselliğin meşrulaştırılmasının önünün tıkanması..

“Döneklik olsun. Eşcinsellik olsun. Erkek erkeğe, kadın kadına evlenilsin” istiyorlar..

Başörtüye anayasal güvence getiren değişiklik teklifinin ikinci maddesindeki eşcinselliğin önünü kapatacak teklife karşı çıktıkları için..

Bunu açıkça söyleyemiyorlar ama..

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