  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Partili yeni başkan, 'belediyenin çok borcu var' diyerek makam aracını satışa çıkardı! "Yedek anahtarını eski başkana sormak lazım"
Gündem

AK Partili yeni başkan, 'belediyenin çok borcu var' diyerek makam aracını satışa çıkardı! "Yedek anahtarını eski başkana sormak lazım"

Yeniakit Publisher
2024-04-21 10:41:00 -
AK Partili yeni başkan, 'belediyenin çok borcu var' diyerek makam aracını satışa çıkardı! "Yedek anahtarını eski başkana sormak lazım"

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesini CHP'li yönetimden devralan Ali Kamil Soyuak, eski belediye başkanının kullandığı makam aracını satışa çıkardı. Belediyenin çok borcu olduğu gerekçesiyle aracı satışa çıkardığını belirten Soyuak, ilanın açıklama kısmında da mizahi bir dille eski başkanı eleştirdi. Aracın camlarının filmli olduğunu ifade eden Soyuak, "Eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi." dedi.

Çanakkale Gelibolu'da yüzde 39.6 oyla seçimi kazanan ve CHP'li Mustafa Özacar'dan koltuğu devralan AK Partili Ali Kamil Soyuak'ın ilk icraatlarından biri "Belediyenin çok borcu var" diyerek makam aracını satışa çıkarması oldu. 3 milyon 300 bin TL'den satışa çıkarılan makam aracı için ilanda kullanılan, Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi. İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım." ifadeleri ise dikkat çekti.

Başkan Soyuak, "Hastasına doktordan temiz makam aracı" başlıklı ilanını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

İlanın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

  • Ön takım bakım istiyor, çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk.
  • İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım.
  • Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı.
  • Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi.
  • Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var.
  • Piyasada tanınan, bilinen bir araçtır. Tüm ilgiyi üzerinizde toplayabilirsiniz.
  • İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz, zaten Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi esnafı arabayı yakından tanır.
  • Yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım.
  • 25.000 TL tramer kaydı var. Sol çamurluk değişen.
  • Araç başında pazarlık yapılır.
  • Takas yalnızca halka hizmet edecek Mobil İkram Araçları ile yapılır.

Maaş bile ödeyemiyorlar! Şunu afiş yapıp Kartal Belediyesine asacak bir CHP'li aranıyor
Maaş bile ödeyemiyorlar! Şunu afiş yapıp Kartal Belediyesine asacak bir CHP'li aranıyor

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maaş bile ödeyemiyorlar! Şunu afiş yapıp Kartal Belediyesine asacak bir CHP'li aranıyor

İşte belediyeyi düşürdüğü tablo! CHP’li başkan CHP’li eski başkanın ipliğini pazara çıkardı
İşte belediyeyi düşürdüğü tablo! CHP’li başkan CHP’li eski başkanın ipliğini pazara çıkardı

Gündem

İşte belediyeyi düşürdüğü tablo! CHP’li başkan CHP’li eski başkanın ipliğini pazara çıkardı

Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreninde Atatürk’e ve Erdoğan’a hakaret etmişti! O şahıs paketlendi.
Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreninde Atatürk’e ve Erdoğan’a hakaret etmişti! O şahıs paketlendi.

Gündem

Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreninde Atatürk’e ve Erdoğan’a hakaret etmişti! O şahıs paketlendi.

CHP’de Hısım akraba belediyeciliği tam gaz! 'Ben CHP'lileri işe almayacağım da MHP'lileri mi alacağım' dönemi geri geldi
CHP’de Hısım akraba belediyeciliği tam gaz! 'Ben CHP'lileri işe almayacağım da MHP'lileri mi alacağım' dönemi geri geldi

Gündem

CHP’de Hısım akraba belediyeciliği tam gaz! 'Ben CHP'lileri işe almayacağım da MHP'lileri mi alacağım' dönemi geri geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23