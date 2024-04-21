AK Partili yeni başkan, 'belediyenin çok borcu var' diyerek makam aracını satışa çıkardı! "Yedek anahtarını eski başkana sormak lazım"

Çanakkale Gelibolu'da yüzde 39.6 oyla seçimi kazanan ve CHP'li Mustafa Özacar'dan koltuğu devralan AK Partili Ali Kamil Soyuak'ın ilk icraatlarından biri "Belediyenin çok borcu var" diyerek makam aracını satışa çıkarması oldu. 3 milyon 300 bin TL'den satışa çıkarılan makam aracı için ilanda kullanılan, Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi. İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım." ifadeleri ise dikkat çekti.

Başkan Soyuak, "Hastasına doktordan temiz makam aracı" başlıklı ilanını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

İlanın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: