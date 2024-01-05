AK Partili Yavuz'dan kritik yerel seçim açıklamaları

Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından geleneksel hale gelen Anadolu Sohbetleri programının konuğu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz oldu. Yavuz AK Parti’nin adaylarının açıklamasına günler kala gazete ve televizyonların Ankara Temsilcilerine önemli bilgiler verdi. Yavuz “Ankara’da ve İstanbul’da bu seçimi alacağız. İmamoğlu ve Yavaş’ın her ölçüm yaptığımızda oyları biraz daha düşüyor. Zaman AK Parti’nin lehine işliyor." dedi.

İşte Yavuz’un açıklamalarından önemli başlıklar:

Cumhurbaşkanlığı sistemi

Seçime giren 2018 de 11siyasi parti vardı, 2019 da 13 tü. Bu seçimlerde 36 parti seçime girecek. Başkanlık sistemiyle birlikte iki kutuplu, üç kutuplu olunacak denilen sistem böyle oldu. Parti enflasyonu oldu.

AK Parti geç mi kaldı?

Acaba AK Parti geç mi kalıyor? sesleri yükseldi. Aslında bizim öngördüğümüz takvimde sapma yok. Geçen dönem bu işin bitişi Ocak sonuydu, yine Ocak sonunda bitirmiş olacağız. O dönemde kasımda açıklamaya başlamıştık bu dönem Ocakta. Kasımda başlayan takvimi yine ocakta bitirmiştik. Yine Ocak sonunda bitireceğiz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sefer acayip bir mutlak çalışması yaptık. 2020 yılından bu yana memnuniyet anketleri yaptık. Bazı illerde yılda 2-3 defa memnuniyet anketleri yaptığımız oldu. E- temayül yoklaması yaptık. Yüz yüze temayül yoklaması da yaptık. Mevcut başkandan memnunmusunuz diye sorduk ve yanına alternatif iki sütun daha bıraktık. Cumhurbaşkanımız yüz yüze temayül yaptı. Bu çok değerliydi. Cumhurbaşkanımız herkesle konuştu. Yüzde 100 üne söz verdi. Sizin tercihlerinizle listeyi yapacağız diye vurgu yaptı.

Öngördüğümüz takvim Ocak sonuna kadar devam etmesiydi. Aynı noktada hatta önce çekecek haldeyiz. Zaman baskısı yok öngördüğümüz şekilde gidiyor. İlan ediyoruz YSK’ ya vermek için 20 Şubat’a kadar süre var.

Pazar günü büyük çoğunluğu açıklanacak

Pazar günü adayların bir miktarını açıklayacağız. Yarısına yakını. Kalanları Ankara’da yeni salonda açıklayacağız. Seçim beyannamesini de ilan ettiğimiz toplantıyla iller ve büyükşehirler bitmiş olacak.

Geçen dönem de ilk İstanbul’da yaptık. Planlamamız ilçeler 15 ine kadar çokça hazır olur. Açıklar mıyız Cumhurbaşkanımızın takdiri. İllerle sınırlı kalabilir. Pazar günü hiçbir ilçe açıklanmayacak.

İstişareye devam ediyoruz

Bugün toplantılarımız var anlaşırsınız anlaşamazsınız istişare halindeyiz. Geçen dönem HÜDAPAR bizim listelerden seçimlere girdi. Biz Yeniden Refah Partisi’nin de BBP’nin de girmesini arzu etmiştik. Ama böyle olmasının daha iyi olduğunu düşündüler. Herkesin ayrı programı tüzel kişiliği var karşılıklı müzakere ederek bir noktayı yakalamaya çalışıyoruz.

MHP ile meclis üyeliği hariç bu iş bitti

MHP ile meclis üyeliği hariç bu iş bitti. Biz MHP ile uzun uzun çok bereketli müzakereler yaptık. Bakış açımızı baştan koyduk. Tek tek AK Parti ve MHP’nin karından önce Cumhur İttifakı karı hesap ederek çalışma yürüteceğiz dedik. Karşılıklı fedakarlık gerektiği noktada yaptık. Geçen dönem kim nerde girdiyse öncelik tanıyarak, zemin oluşturarak. 13 toplantı yaptık ilkeleri doğru koyalım diye uğraştığımız için. Zaman baskısı hissetsek yarım saatte anlaşırdık.

İlleri paylaştık. 5 ilde MHP adaylarını destekleyeceğiz. 24 ilde bizim adaylarımızı MHP destekleyecek. 22 ilde de rekabet olacak.

Bütün illerde il genel meclisinde ayrı ayrı gireceğiz. 51 ilde il genel meclisi var tamamında ayrı gireceğiz.

Cumhur İttifakındaki diğer partilerin tamamıyla görüşmeleri yapıyoruz. Bugün YRP binasında görüşeceğiz. Müzakere sürüyor.

MHP hariç nihai karara vardığımız noktada değiliz hiçbir partide HÜDAPAR ile daha ileri mesafe aldık, ama bitmiş değil.

12 büyükşehir açıklanacak

Pazar Günü 12 Büyükşehir, 16 il açıklanacak. Ankara’da da 15 Ocak’ta Büyükşehir ve illerin tamamı açıklanacak. İlçelerin açıklanması Ocak sonu gibi.

Türkiye’deki sonuçları gördük. YSK’ ya bilgi gece yarılarında gidiyor. YSK, ıslak imzalı tutanak alıyor. Elden teslim alıyor, ondan sonra. Ben daha tutanağa bağlanmadan bu sonucu alıyorum. İkinci seçimde de 19.00 da gördük. Bu seçim daha hızlı sonuç almak için çalışıyoruz. Bütün ıslak imzalı sonuçlar partilerle paylaşılıyor. YSK,Devletin Bakanlığa vermediği bilgiyi bütün partilerle anında paylaşıyor.

İmamoğlu ve Özgür özel arasında kavga çok net. Seçim akşamı Yavaş ve İmamoğlu geldi sistemin başına oturdu. Görüntü partinin sahibi benim anlamına geliyor. Kılıçdaroğlu’nun buradayım çıkışı bize değil kendi içlerineydi. Bu saatten sonra orda iktidar mücadelesi, genel başkanlık mücadelesi bitmez. Ankara’da ve İstanbul’da bu seçimi alacağız. İmamoğlu ve Yavaş’ın her ölçüm yaptığımızda oyları biraz daha düşüyor. Zaman AK Parti’nin lehine işliyor.

Değişim devam ediyor

Değişim devam ediyor, edecek.. AK Parti değişim beklentisini her zaman çok iyi yönetti ve karşıladı. Yine karşıladığı bir tablo olacak.

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