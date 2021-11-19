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Gündem AK Partili vekilin vefatı sonrası FETÖ'cüler iyice azıttı... Umre Uslu'dan alçak sözler
Gündem

AK Partili vekilin vefatı sonrası FETÖ'cüler iyice azıttı... Umre Uslu'dan alçak sözler

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, geçtiğimiz gün Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a alçakça dil uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 18:16:00 -
AK Partili vekilin vefatı sonrası FETÖ'cüler iyice azıttı... Umre Uslu'dan alçak sözler

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, geçtiğimiz gün koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 64 yaşında vefat etti.

AK Partili vekilin vefatı siyaset camiasında büyük hüzne yol açarken yıllarca İslam'ı kullanan FETÖ'cü hainler iyice azıttı.

ABD'nin kucağından Türkiye'ye salya akıtan firari FETÖ'cü Emre Uslu, sosyal medya hesabından rezil bir paylaşımda bulundu. Alçaklıkta sınır tanımayan Uslu, İmran Kılıç'ın vefatı hakkında skandal sözler sarfetti.

Uslu yaptığı rezil paylaşımda, "Maraş’tan milletvekili İmran Kılıç adlı bir kütük cehennemin dibine yuvarlanmış. Allah azabını bol etsin" ifadelerini kullandı.

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