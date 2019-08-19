AK Partili vekilden Yeni Akit’e tam destek

Sezai Erhan yeniakit

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “İzmir Barosu, Yeni Akit hakkında suç duyurusunda bulundu ve gazetenin Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında 4,5 yıl hapis istedi. Her fırsatta basın özgürlüğü diye haykır, sonra da basını susturmaya çalış. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler adama” dedi.

İzmir Barosu’nun yaptığı tam bir skandal

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, “Yuh artık, bu kadarı da olur mu?" diyeceksiniz, Ama oluyor işte: “Türkiye'de basın özgürlüğü yok" diye bağıran İzmir Barosu Başkanı, savcılığa gidip "cezalandırın" diye Akit Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nu şikayet etmiş. Niye mi? Sadece ve sadece yazdığı yazıdan dolayı!” dedi. YeniŞafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, “Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında 4,5 yıl hapis isteniyor. İzmir Barosu hem özgürlükten dem vuruyor, hem de kendisinden farklı düşüneni susturmaya çalışıyor. Skandal bu!” ifadesinde bulundu. Gazetemiz YeniAkit’e A haber, Sabah, Takvim başta olmak üzere bir çok medya kuruluşu destek veriyor.