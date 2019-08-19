0553 313 94 23

AK Partili vekilden Yeni Akit’e tam destek

İzmir Barosu'nun Akit'i susturma girişiminin ardından her daim milletinin yanında olan Akit'e her kesimden destek yağıyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:15
AK Partili vekilden Yeni Akit’e tam destek

 Sezai Erhan  yeniakit 

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “İzmir Barosu, Yeni Akit hakkında suç duyurusunda bulundu ve gazetenin Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında 4,5 yıl hapis istedi. Her fırsatta basın özgürlüğü diye haykır, sonra da basını susturmaya çalış. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler adama” dedi.

İzmir Barosu’nun yaptığı tam bir skandal

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, “Yuh artık, bu kadarı da olur mu?" diyeceksiniz, Ama oluyor işte: “Türkiye'de basın özgürlüğü yok" diye bağıran İzmir Barosu Başkanı, savcılığa gidip "cezalandırın" diye Akit Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nu şikayet etmiş. Niye mi? Sadece ve sadece yazdığı yazıdan dolayı!” dedi. YeniŞafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, “Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında 4,5 yıl hapis isteniyor.  İzmir Barosu hem özgürlükten dem vuruyor, hem de kendisinden farklı düşüneni susturmaya çalışıyor. Skandal bu!” ifadesinde bulundu. Gazetemiz YeniAkit’e A haber, Sabah, Takvim başta olmak üzere bir çok medya kuruluşu destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:15
  1. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez
  2. Yeni Akit
  3. İzmir
  4. suç duyurusu
  5. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı
  6. İzmir Barosu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de Vali Yaman’ın görevlendirilmesi şehit ailelerini sevindirdi
    1. Mardin’de Vali Yaman’ın..
    2. Balık tutarken hayatını kaybetti
    3. Baydilli, ilçede alan gezilerini..
    4. (Özel haber) Karim Hafez: "Güzel işler..
    5. GKV Fen Lisesinden uluslararası STEAM..
    6. Türkler satın alıp ülkeler kazanıyor
    7. Seçer: "Vicdanım rahat etsin diye..
    8. Kent merkezine getirilen domuz..
    9. Van Valiliğinden ‘Atatürk portresi’..
    10. Bomba iddia! Beşiktaş, Romain Saiss..
    11. AK Partili vekilden Yeni Akit’e tam..
    12. Sırp hentbolcu Jevtic, Cumhurbaşkanı..
    13. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya..
    14. Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına..
    15. PKK yayın organı Yeni Yaşam’dan..
    16. Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde..
    17. Yaralı karaca yayla sakinlerine sığındı
    18. Sudan'ın devrik lideri Beşir hakim..
    19. İstanbul'da selde ölmüştü! Kimliği belli
    20. Siverek’te asfaltlama çalışmaları
    21. Iraklı baba 70 lira için çocuğunu..
    22. Hat 310 ile 3 ilçede ulaşım kolaylaştı
    23. Serbest piyasada altın fiyatları
    24. Belediye Başkanlığı görevine getirilen..
    25. AK Partili milletvekilleri kaza geçirdi
    26. İzmir’e Menemenspor morali
    27. FETÖ firarisi eski emniyet müdürü..
    28. (Özel haber) Yusuf Erdoğan: “Lige iyi..
    29. Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları..
    30. Devrekli işveren 30. kuruluş..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!