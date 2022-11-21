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Gündem AK Partili vekilden tepki: Biz terörü vuruyoruz ses Avrupa'dan geliyor
Gündem

AK Partili vekilden tepki: Biz terörü vuruyoruz ses Avrupa'dan geliyor

Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile terör hedeflerine yönelik operasyonlarını "Kürtler vuruluyor" diye çarpıtan Avrupa'ya AK Parti'den tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 17:42:00 -
AK Partili vekilden tepki: Biz terörü vuruyoruz ses Avrupa'dan geliyor

Türkiye'nin Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile terör hedeflerine yönelik operasyonlarını "Kürtler vuruluyor" diye çarpıtan Avrupa'ya AK Parti'den tepki geldi.

AK Partili İsmail Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava harekatında aciz kalan terör örgütünün bir taraftan yandaş aradığını, diğer taraftan sivil vatandaşlara yönelik saldırı düzenlediğini belirten Güneş, başta PKK/YPG olmak üzere bütün terör örgütlerini lanetlediğini söyledi.

Güneş, Türkiye'nin, terörün sonunu getireceğini belirterek, "Biz terör yuvalarını vurdukça ses HDP'den, Avrupa'dan, Amerika'dan ve Türkiye'nin düşmanlarından geliyor." diye konuştu.

HDP'nin, terör örgütüne yönelik başarılı operasyonunu sanki sivillere yapılıyormuş gibi göstermeye çalıştığını ancak buna izin vermeyeceklerini vurgulayan Güneş, Türkiye'nin sivillere zarar vermediğini bildirdi.

AK Parti'li Güneş, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki terör saldırısında biri çocuk 3 kişinin şehit olduğunu hatırlatarak, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralananlara da acil şifa diledi.

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