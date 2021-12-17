AK Partili vekilden dikkat çeken sözler: 30 yıl içinde...

TBMM Katip Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, "2050 yılına geldiğimizde iklim mültecileri, iklim göçmenleri terimlerini sıklıkla duyacağız. Zira 30 yıl içinde 200 milyon insanın iklim sebebiyle yerlerini değiştireceği tahmin ediliyor." dedi.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 18 Aralık'ın, BM tarafından Uluslararası Göçmenler Günü olarak kabul edildiğini anımsattı.

Göçün, tarih boyunca bütün coğrafyaları etkilediğine ve şekillendirdiğine işaret eden Aydın, "Günümüzde göçe giderek olumsuz anlamlar yüklenmek istense de tarihi birikim bize şunu göstermektedir; göç, her zaman yeni olasılıklara, fırsatlara, kültürel, ekonomik zenginliklere kapı aralar. Göçü sadece rakamlardan ibaret görmek ya da bir sorun olarak kategorize etmek, insanlık tarihi ile çelişmek demektir." diye konuştu.

Aydın, göç ve göçmen kavramının, gittikçe daha çok konuşulan bir konu haline geldiğini vurgulayarak "Bugün savaş, çatışma gibi nedenlerden göç edenlerin çoğunluklu olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Fakat 2050 yılına geldiğimizde iklim mültecileri, iklim göçmenleri terimlerini sıklıkla duyacağız. Zira 30 yıl içinde 200 milyon insanın iklim sebebiyle yerlerini değiştireceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

2020'de 94 ülkeden 25 milyon kişinin, iklim nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını anlatan Aydın, göç ve göçmen meselesini, insani bakış açısıyla ele almak gerektiğini kaydetti.

Aydın, Türkiye'de göç kavramının siyasileştirilmeye çalışıldığını, özellikle muhalefetten gelen seslerin, ölümden kaçan göçmenlere ve insanlara karşı nefret tohumu ekmekten başka bir şey olmadığını söyledi.

Sözde göç ve göçmenler üzerinde konuşan Batı dünyasından ülkelerin de bugün iki yüzlülük içinde olduğunu belirten Aydın, göç ve göçmen meselesinin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın meselesi olduğunu kaydetti.

Aydın, "Göç, akıl ve sağduyuyla yönetilirse bir güce ve zenginliğe dönüşür. Şayet siyasal körlük ve bağnazlıkla, seçim dönemlerinde sırf seçmen devşirmek için bir araç gibi kullanılır, nefret ve yabancı düşmanlığı ile yönetilirse de kocaman bir yüke dönüşecektir." dedi.