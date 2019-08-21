AK Partili vekilden CHP’li vekile zor soru: Sen şimdi İsmet İnönü’ye haramzade mi diyorsun?

Sezai Erhan yeniakit

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın ‘cezaevi yapımı harcı’ açıklamasına tepki gösterdi.

Şeker, “Kocaeli CHP Milletvekili Tahsin Tarhan ‘Vatandaşın kamulaştırma bedelinden alacağı paraya ‘Cezaevi Yapımı Harcı’ adı altında el koymak haramzade devlet yönetimidir. Yapılan harç almak değil haraç kesmektir. Vatandaşa sorulmadan, zoraki bir şekilde Cezaevi harcı kesilmesi Anayasa aykırıdır” diyor. Tarhan, kısa bir araştırma yapsaydı şunları görecekti: Bu kesintinin 1934 yılında çıkarılan ‘2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’a göre 86 yıldır yapıldığını, bu kesintinin Anayasa'nın 2., 5., 10., 36. ve 73. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla, Aksaray İcra Hukuk Mahkemesi tarafından 2011 yılında iptal davası açıldığını Anayasa Mahkemesi de 16.2.2012 tarihinde Anayasaya aykırı olmadığına karar verdiğini, bu kanunun çıkarıldığı tarihte AK Parti hükümetleri değil İsmet İnönü’nün başbakanlığında Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin olduğunu görecekti” dedi.

İnönü haraç mı kesiyordu?

Milletvekili Şeker, “Şimdi Tarhan’a sormak lazım yapmış olduğu açıklamada: Bu kanunun çıkarıldığı 1934 yılındaki İnönü hükümetinin haramzade devlet yönetimi olduğunu mu iddia ediyor? ‘Harç almak değil haraç kesmektir’ diyerek bu kanunun çıkarıldığı 1934 yılındaki İnönü Hükümetinin haraç kestiğini mi iddia ediyor? Allah iktidarlara, muhalefetin de akıllısını, işittiğini ve okuduğunu araştırarak, anlayarak muhalefet yapmasını nasip etsin diyorum” ifadelerini kullandı.