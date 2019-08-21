0553 313 94 23

AK Partili vekilden CHP’li vekile zor soru: Sen şimdi İsmet İnönü’ye haramzade mi diyorsun?

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın cezaevi harçları ile ilgili AK Parti’ye “haramzade” demesine tepki göstererek, “Bu kanun 1934’te çıktı. Tarhan, İsmet İnönü’ye ‘haramzade’ mi demek istiyor?” dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
AK Partili vekilden CHP’li vekile zor soru: Sen şimdi İsmet İnönü’ye haramzade mi diyorsun?

 Sezai Erhan  yeniakit 

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın ‘cezaevi yapımı harcı’ açıklamasına tepki gösterdi.

Şeker, “Kocaeli CHP Milletvekili Tahsin Tarhan ‘Vatandaşın kamulaştırma bedelinden alacağı paraya ‘Cezaevi Yapımı Harcı’ adı altında el koymak haramzade devlet yönetimidir. Yapılan harç almak değil haraç kesmektir. Vatandaşa sorulmadan, zoraki bir şekilde Cezaevi harcı kesilmesi Anayasa aykırıdır” diyor. Tarhan, kısa bir araştırma yapsaydı şunları görecekti: Bu kesintinin 1934 yılında çıkarılan ‘2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’a göre 86 yıldır yapıldığını, bu kesintinin Anayasa'nın 2., 5., 10., 36. ve 73. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla, Aksaray İcra Hukuk Mahkemesi tarafından 2011 yılında iptal davası açıldığını Anayasa Mahkemesi de 16.2.2012 tarihinde Anayasaya aykırı olmadığına karar verdiğini, bu kanunun çıkarıldığı tarihte AK Parti hükümetleri değil İsmet İnönü’nün başbakanlığında Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin olduğunu görecekti” dedi.

İnönü haraç mı kesiyordu?

Milletvekili Şeker, “Şimdi Tarhan’a sormak lazım yapmış olduğu açıklamada: Bu kanunun çıkarıldığı 1934 yılındaki İnönü hükümetinin haramzade devlet yönetimi olduğunu mu iddia ediyor? ‘Harç almak değil haraç kesmektir’ diyerek bu kanunun çıkarıldığı 1934 yılındaki İnönü Hükümetinin haraç kestiğini mi iddia ediyor? Allah iktidarlara, muhalefetin de akıllısını, işittiğini ve okuduğunu araştırarak, anlayarak muhalefet yapmasını nasip etsin diyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
  1. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker
  2. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan
  3. cezaevi yapımı harcı
  4. Aksaray İcra Hukuk Mahkemesi
  5. İsmet İnönü
  6. CHP
  7. AK Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nurdağı’nda düğünde kavga: 9 yaralı
    1. Nurdağı’nda düğünde kavga: 9 yaralı
    2. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    3. DTSO Başkanı Kaya: "Dijital sektör..
    4. Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i..
    5. "Depremi engelleyemeyiz ama..
    6. Belediyede PKK adına faaliyet yürüten..
    7. Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç..
    8. Cem İlkel, Amerika Açık’ta yola devam..
    9. Düzce Belediyesinden kapsamlı temizlik..
    10. Fikirtepe metrobüs alt geçidini su..
    11. İçerenköy’de şiddetli yağış nedeniyle..
    12. Beyazsu’daki ilk sosyal tesisin..
    13. Mustafa Destici'den dikkat çeken..
    14. Van Büyükşehir Belediyesi..
    15. Danişment köyü Güney Fransa’nın..
    16. Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla..
    17. Tarihi Güney İpek Yolu yeniden hayat..
    18. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    19. Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları..
    20. Car Park Drift Dünya Finali’ne 10 gün..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!