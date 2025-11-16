  • İSTANBUL
AK Partili Üyeden CHP'ye veryansın! Video kısa zamanda viral oldu

Bir meclis toplantısında kadın hakları ve eğitimde fırsat eşitliği konusunda konuşma yapan AK Partili bir meclis üyesi, muhalefet partisi CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Konuşmacı, kadınların eğitim ve iş dünyasındaki kazanımlarını vurgulayarak, geçmişte uygulanan politikaları hedef aldı. Video kısa zamanda en çok izlenenler arasına girdi.

Meclis üyesi, kürsüden yaptığı hitapta, iddialı bir tonla CHP'nin kadın politikalarını böyle eleştirdi.

Geçmişteki Engeller:

"23 yıl olmuş, kadını eve kapatıyorsunuz diyorsunuz. Arkadaşlar, siz kadınları okul kapısından çevirirken..."

 

AK Parti Dönemi Kazanımları (Eğitim):

 "Bugün AK Parti iktidarında kız çocuklarının %52'si üniversite mezunu."

 

Parlamento ve Temsil:

"Siz kadınlara parlamentoda had bildirirken, bugün parlamentodaki vekillerin %20'si kadın."

İş Dünyası:

 "Siz kadınlara iş dünyasında had bildirirken, kapının önüne koyarken... İş dünyasında kapının önüne kadınları koyarken, bakın burada okuyun, azıcık okuyun."

 

AK Parti Dönemi Kazanımları (Meslekler):

Konuşmacı elindeki verileri sallayarak şu istatistikleri paylaştı;

"Bugün öğretmenlerin %60'ı kadın."

"Araştırma görevlilerinin %51'i kadın."

"Bugün hakimlerin %46'sı kadın."

"Bugün sağlık sektöründe çalışanların %56'sı kadın."

"Bugün kadın doçent oranı %40!"

"Evine kapattığımız kadınlar mı bunlar? Cahilce konuşuyorsunuz, ezbere konuşuyorsunuz ve hâlâ kadın haklarını istismar ediyorsunuz!"

Ak Partili meclis üyesinin eleştirileri ve verilerle desteklediği iddialar, meclis salonunda dikkat çekerken, sosyal medyada paylaşılan video, kısa zamanda en çok izlenenler arasına girdi.

