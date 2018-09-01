AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!

Milli savunmada da büyük adımlar atıldığını vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Milli piyade tüfeğini, askerimizin tüfeğini yabancıdan alırdık. Şimdi Türkiye, kendisi yapıyor. Hem de Çan, Kale Grubu yapıyor. Yetki ver, imkan ver, izin ver bu millet başarılı zaten." dedi.

Turan, Türkiye'nin milli ve yerli savaş gemisini de yapacağını belirterek, "O geminin havuzunun inşaatına başlandı. Devlet, bu imkanı verecek. Biga, Karabiga'da yerli gemiyi yapmaya başlayacağız. Bu millet, imkan olsun her şeyi yapar. Büyük Taarruz'da herkes 'Türkiye ölmüş' diye bakıyordu. Atatürk, bu milleti ayağa kaldırdı. O, Büyük Taarruz ile beraber düşmanı yok ederek, tekrar Türkiye'nin inşasına başladı. Aynı şekilde yetki, izin olsun bugün de Türkiye ayağa kalkacak, tüm sorunları aşacak." değerlendirmesinde bulundu.