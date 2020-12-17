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Gündem AK Partili Tevfik Göksu'nun İBB'ye önerisi Ankara'da hayata geçirildi
Gündem

AK Partili Tevfik Göksu'nun İBB'ye önerisi Ankara'da hayata geçirildi

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Ekrem İmamoğlu'na toplu ulaşımda 'toplu bulaşı' engelleyecek önerisi Ankara'da Mansur Yavaş tarafından hayata geçirildi. İstanbul'da ise toplu ulaşımda kalabalık seferler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 00:53:00 -

İBB'nin Ak Partili Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, kürsüden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 66 bin servis aracının kiralanarak İstanbul'da pandemi sürecinde kullanılması çağrısı yaptı. Göksu'nun çağrısını Ekrem İmamoğlu duymadı ama önerisi Ankara'da Mansur Yavaş tarafından hayata geçirildi.

Tevfik Göksu'nun servis önerisi Ankara'da hayata geçirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş servisçilerle masaya oturdu ve anlaştı. Yavaş, korona nedeniyle zora giren servisleri aylık 450 TL fiyatla kiraladı. Araçlar bir ay boyunca ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını taşıyacak ulaştırma hizmeti verecek.

Tevfik Göksu'nun İstanbul'da koronavirüs günlerinde servisçi esnafı rahatlatacak önerisine ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan henüz bir açıklama yapılmadığı gözlerden kaçmadı.

Tevfik Göksu ne demişti?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "66 bin servisçiyi İstanbullunun hizmetine sunun. Hem yoğun saatlerde büyük bir yük alırlar, hem de zor zamanlarında 66 bin servisçi esnafımıza bir katkımız olmuş olur. Mesela sabah saatlerinde neresi yoğun? Büyükçekmece, Beylikdüzü; Avcılar istikametinden, Aksaray, Eminönü, Mecidiyeköy veya Taksim’e koyalım servisleri çalışsınlar ya da akşam saatlerinde, Kadıköy ve Üsküdar’a koyalım bu servisleri, Ümraniye’ye, Sancaktepe’ye, Sultanbeyli’ye yolcu taşısınlar. Bunun maliyeti nedir ki? Koskoca İBB bunu karşılayamaz mı?" ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili Tevfik Göksu'dan İBB'ye toplu ulaşımda 'toplu bulaşı' engelleyecek öneri
AK Partili Tevfik Göksu'dan İBB'ye toplu ulaşımda 'toplu bulaşı' engelleyecek öneri

Gündem

AK Partili Tevfik Göksu'dan İBB'ye toplu ulaşımda 'toplu bulaşı' engelleyecek öneri

 

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