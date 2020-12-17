  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Partili Tevfik Göksu, İBB'nin servislerle ilgili 'valilik reddetti' yalanını ortaya çıkardı
Gündem

AK Partili Tevfik Göksu, İBB'nin servislerle ilgili 'valilik reddetti' yalanını ortaya çıkardı

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun İstanbul'da toplu bulaşı engelleyecek servis önerisinin valilik tarafından reddedildiğini söyleyen CHP'li İBB yönetiminin yalanı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 20:46:00 -

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'ye boşta olan 66 bin servisin kullanılarak toplu taşımadaki yükün hafifletilmesi için teklif sunduklarını söyledi. İBB ise bu teklifin valilik tarafından reddedildiğini iddia etti. Tevfik Göksu ise valiliğe böyle bir teklifin götürülmediğini ifade etti.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İBB'nin 'valilik reddetti' yalanı ortaya çıktı

Koronavirüs ile mücadelede toplu taşıma ile ilgili çalışmalar çok önem arz ettiğini söyleyen Mehmet Tevfik Göksu, “Bulaşın en fazla olduğu yer toplu taşımalar olarak gözüküyor. Bu bulaş hızını düşürmek için toplu taşımayı rahatlatmamız gerekiyor. Bu konuda İBB’ye bir teklifte bulunduk. Toplu taşıma araçları yetersiz kalıyorsa acilen takviye yapılmasını söyledik. Şu an okulların kapalı olması dolayısıyla boşta olan yaklaşık 66 bin servisin toplu taşıma aracı filosuna dahil edilmesini teklif ettik. Bu teklif kamuoyunda büyük bir karşılık buldu. CHP bunun altında ezilmişlik psikolojisinden çıkmak için CHP Grup Başkanvekili, “Biz bunu zaten düşünmüştük ama vali izin vermedi” dedi. Ben de bunun üzerine Sayın Valimizi arayarak böyle bir durumun yaşanıp yaşanmadığını sordum. Sayın valimiz ne böyle bir talep geldiğini ne bir yazışma olduğunu ne de valilik tarafından böyle bir ret kararı verilmediğini bizzat ifade ettiler. İBB’den beklentimiz bu teklifimizi ivedilikle hayata geçirmesi. İstanbullulara İBB olarak destek olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

AK Partili Tevfik Göksu'dan İBB'ye toplu ulaşımda 'toplu bulaşı' engelleyecek öneri
AK Partili Tevfik Göksu'dan İBB'ye toplu ulaşımda 'toplu bulaşı' engelleyecek öneri

Gündem

AK Partili Tevfik Göksu'dan İBB'ye toplu ulaşımda 'toplu bulaşı' engelleyecek öneri

Tevfik Göksu'nun İBB'ye önerisi Ankara'da hayata geçirildi
Tevfik Göksu'nun İBB'ye önerisi Ankara'da hayata geçirildi

Gündem

Tevfik Göksu'nun İBB'ye önerisi Ankara'da hayata geçirildi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu
Siyaset

Flaş iddia: Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni partisine Cuma günü geçeceği iddia edildi.
Çin ile ABD arasında yeni polemik
Dünya

Çin ile ABD arasında yeni polemik

Çin, ABD ordusunun üst düzey komutanları ile planlanan askeri istişare toplantısına katılmadı. ABD'nin Hint Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oram..
Yunanlar titredi! Türk F-16'ları tam 737 saat...
Gündem

Yunanlar titredi! Türk F-16'ları tam 737 saat...

Türk savaş uçakları, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ne Doğu Akdeniz’de 737 saat 30 dakika uçuş ile koruma sağladı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay