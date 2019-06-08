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AK Partili Tek,"Kentte yapılan hizmetlere duyarsız kalanlar Tunceli düşmanıdır"

Kentte yapılan hizmetlere dikkat çeken AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,"Bugün Dünya Rafting şampiyonasına duyarsız kalanlar, halkımızın duygularını sömürenler, emek ve alın teri deyip açılan fabrikalara verilen destekleri kesenler, yeni açılan işletmelere zorluk çıkaranlar,koruma altındaki endemik bitki olan ters laleyi koparanlar Tunceli düşmanıdır"dedi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:54
AK Partili Tek,"Kentte yapılan hizmetlere duyarsız kalanlar Tunceli düşmanıdır"

Kentte yapılan hizmetlere dikkat çeken AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,"Bugün Dünya Rafting şampiyonasına duyarsız kalanlar, halkımızın duygularını sömürenler, emek ve alın teri deyip açılan fabrikalara verilen destekleri kesenler, yeni açılan işletmelere zorluk çıkaranlar,koruma altındaki endemik bitki olan ters laleyi koparanlar Tunceli düşmanıdır"dedi.


Adalet ve Kalkınma Partisi Tunceli ailesi olarak kentinhak ettiği noktaya ulaşması için siyasal anlamda bir çaba içerisinde olduklarını belirten İl Başkanı Fatih Tek,"Bugün bu çabamızı boşa çıkarmak isteyenler her defasında önümüze bir mağduriyet engeli çıkarmak istiyorlar ancak görüyoruz ki, bugün mağdur olan kentimiz ancak ne sesleri çıkıyor nede buna ilişkin bir çabaları var. Çünkü onların da asıl amacı bu kenti mağdur edip bunun üzerinden siyaset yapmaktır. Yani onların oluşturmak istediği Dersim mağdur edilen bir il ve bunun üzerinden yapmak istenen siyaset bizim ise yapmak istediğimiz Gümüş kapının terör mühründen kurtulup halkın rahatça yaşaması ve kenttin hak ettiği noktaya gelmesidir"şeklinde konuştu.


Halkın yaşanan sürecin bire bir içerisinde ve yine bu sürecin takipçisi olduğuna dikkat çeken Tek," Bugün bir kez daha gördük ki Dersim üzerinden algı yapılmak isteniyor. Başka bölgelerin fotoğrafları ile Dersim yanıyor deyip algı operasyonu oluşturanlar, Munzur da baraj istemiyoruz deyip halkımızın duygularını sömürenler, emek ve alın teri deyip açılan fabrikalara verilen destekleri kesenler, yeni açılan işletmelere zorluk çıkaranlar, koruma altında olan endemik bitkilerimizden ters laleleri koparanlar, ilimizin simgelerinden dağ keçileri katledenler Tunceli düşmanıdır. Bugün Dünya Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapan kentimizi sahipsiz bırakanlarda bu kentin ne hizmetkârı nede sahibidir bire bir düşmanıdır. Ancak ne pahasına olursa olsun, bizler AK Parti Tunceli Ailesi olarak’İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ diyerek kutlu yürüyüşümüzü sürdürmeye kararlıyız"ifadelerini kullandı.


Tek, açıklamasının devamında," Tunceli’nin gümüş kapısının teröre kapanması için fedakârca çalışan kahraman güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere bu sürecin mimarı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Tunceli Valimiz Tuncay Sonel’e teşekkür ederiz. Bilinmesini isteriz ki, Tunceli AK Parti ailesi olarak ilimizin hak ettiği noktaya ulaşmasını engelleyecek ne kadar engel varsa tüm engellerin önünde siyasi çabamız devam edecek. Bu çabamızı sosyal, kültürel, tarihi ve ekolojik anlamda kısaca bir bütün toplumsallaşmış alanda sürdüreceğiz. Çünkü bizim davamız bir aşk hikâyesidir ve Tunceli bu aşkın canıdır, sırdaşıdır. Siyasetimizde Tunceli’nin cümle yaşanmışlığı ve yaşanabilir bir şehir olması içindir. Kutlu davamızın sonuna kadar siz değerli yöre halkımızın destekleriyle devam edecek"diyerek konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:54
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