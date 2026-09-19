AK Parti'li Şen: 2 yıldan fazladır hiç kimse ölmedi, hiçbir yer bombalanmadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Samsun'da AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen ve Canik'te yapılan "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, Terörsüz Türkiye sürecinde iki yıldan fazladır hiç kimsenin ölmediğini, hiçbir yerin bombalanmadığını ve hiçbir yere kurşun sıkılmadığını söyledi. Şen, süreçten bir daha geri dönüş olmayacağını vurguladı.

Çıkarılan kanunu herkesin bildiği adıyla "Terörsüz Türkiye Kanunu" olarak anan Şen, şöyle konuştu: "Bir Terörsüz Türkiye sürecine girdik. 2 yıldan fazladır Allah'a şükür hiç kimse ölmedi. Hiçbir yer bombalanmadı. Hiçbir yere bir kurşun sıkılmadı."

Şiarını açıkladı: "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge"

Şen, yalnızca terörün değil terör potansiyelinin dahi kalmadığı bir Türkiye ve terör potansiyelinin dahi kalmadığı bir bölge istediklerini, şiarlarının "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" olduğunu ifade etti. "Bir kısım güçler"i "sömürgeci ve zalim" olarak niteleyen Şen, bu güçlerin bölgede artık hiç kimseyi "kendi kötü, çirkin ve zalimane emelleri için" kullanamayacağını, adım adım buna doğru gittiklerini söyledi.

Geride kalan dönemi "Bu süreçte 2 yılı geçti, bir tek insan ölmedi. 3 yıla doğru gidiyoruz" sözleriyle anlatan Şen, bunu "çok güzel bir şey" olarak niteledi, "ama vicdanlı insanlar için böyle" dedi.

Sürece tepki gösterenlere: "Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?"

Konuşmasında sürece yönelik tepkilere de değinen Şen, "Bir kısım insanlar görüyoruz ki adına siyaset diyorlar, adına muhalefet diyorlar ve bundan rahatsızlar" dedi.

Şen'in aktarımına göre terör örgütü kendini feshettiğini, varlığına son verdiğini, artık hiçbir polise, askere, öğretmene, hemşireye, doktora ve çocuğa ateş etmeyeceğini, ülkeyi bölmek istemediğini ve bayrağın altında "gölgelenmek" istediğini söylüyor. Şen, buna rağmen rahatsızlık duyanlara "Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır?" diye sordu.

Eleştirisini sürdüren Şen, "Merak ediyorum artık hiçbir can toprağa düşmedi. Birileri memnun değil. Acaba onların siyaseti candan mı besleniyor?" ifadelerini kullandı. 2-3 senedir hiçbir kanın yere damlamadığını belirten Şen, "Bu iş bitti. Bir daha da geri dönüş olmayacak" dedi ve halkın ülke genelinde "Artık bu iş bitsin" dediğini aktardı.

Programın açılışında konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Türkiye Yüzyılı'nın önemine değindi. Basın açıklamasının ardından soru-cevap bölümüyle sona eren programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi ve Halil Uluay, Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MKYK Üyeleri Fatih Sadullah Selman ve Selçuk Sümer ile AK Parti Samsun teşkilatından isimler katıldı.