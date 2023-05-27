AK Partili Şebnem Bursalı’dan iddialı sözler

Anadolu Soruyor programında Gazeteci Sinan Burhan, Belma Şahaner ve Adem Erdağ'ın sorularını yanıtlayan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı İzmir seçim sonuçlarına dair tespitini açıkladı.

Yaklaşık 15 gündür sahada olduklarının vatandaşların muhalefeti olan şikayetlerini dinlediklerini belirten Bursali "Muhalefet' in algı siyaseti artık İzmir'de de yemiyor. Muhalefete oy veren vatandaşlarımız "bir daha CHP 'ye oy verirsem elim kırılsın " diye bizlere pişmanlıkları dile getiriyor. Bu tür pişmanlıkları sokakta o kadar çok duyuyorum ki AK Parti İzmir 'de hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği oy oranı ile rekor kıracak " şeklinde konuştu.

Bursalı, “İzmir 'de rekor kıracağız” açıklamasında bulundu.