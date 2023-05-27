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Siyaset AK Partili Şebnem Bursalı’dan iddialı sözler
Siyaset

AK Partili Şebnem Bursalı’dan iddialı sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-27 14:46:00 -
AK Partili Şebnem Bursalı’dan iddialı sözler

AK Parti İzmir Şebnem Bursalı 20 televizyon kanalında ortak yayınlanan Anadolu Soruyor programında “İzmir 'de rekor kıracağız” açıklamasında bulundu.

Anadolu Soruyor programında Gazeteci Sinan Burhan, Belma Şahaner ve Adem Erdağ'ın sorularını yanıtlayan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı İzmir seçim sonuçlarına dair tespitini açıkladı.

Yaklaşık 15 gündür sahada olduklarının vatandaşların muhalefeti olan şikayetlerini dinlediklerini belirten Bursali "Muhalefet' in algı siyaseti artık İzmir'de de yemiyor. Muhalefete oy veren vatandaşlarımız "bir daha CHP 'ye oy verirsem elim kırılsın " diye bizlere pişmanlıkları dile getiriyor. Bu tür pişmanlıkları sokakta o kadar çok duyuyorum ki AK Parti İzmir 'de hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği oy oranı ile rekor kıracak " şeklinde konuştu.

Bursalı, “İzmir 'de rekor kıracağız” açıklamasında bulundu.

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