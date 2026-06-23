AK Partili Samsun çalışıyor! Yaşlılarımız "nefes" alıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın sosyal belediyecilik vizyonunu yansıtan hizmetlerden biri olan "Nefes" projesinin önemli adımlarından biri daha hayata geçti. Yaş almış vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak ve hayatlarına dokunmak amacıyla kurulan Nefes Yaşlı Koordinasyon ve Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

İki ayrı bölümden oluşuyor

Koordinasyon Merkezi ve Yaşam Merkezi olmak üzere iki bölümden oluşan yapı, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına bütüncül bir yaklaşımla cevap veriyor. Koordinasyon bölümü iletişim desteği, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri, eğitim ve farkındalık çalışmaları ile hizmet sunarken Yaşam Merkezi ise sosyal ve kültürel faaliyetler ile yaşlı çınarların gönlüne dokunuyor. Yaşlı bireylerin yalnızlık hissini azaltmayı, sosyal hayata katılımlarını artırmayı ve günlük yaşamlarını daha aktif hale getirmeyi hedefleyen merkez, aynı zamanda aileler için de önemli bir destek mekanizması oluyor.

Merkez misafirlerini ağırlamaya başladı

"Nefes" projesi kapsamında hizmete açılan merkez misafirlerini ağırlamaya başladı. Açılır açılmaz yoğun ilgi gören merkezde misafirler gazete ve kitap okuyabiliyor, satranç ve çeşitli zekâ oyunlarıyla keyifli vakit geçirebiliyor. Çay ve kahve eşliğinde sohbet ederek sosyal bağlarını güçlendiren yaşlı bireylerin aynı zamanda etkinlikler, eğitimler ve buluşmalarla da aktif ve sağlıklı yaşlanma süreci destekleniyor.

"Bu merkez, büyüklerimizin hayatına nefes olacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Yaş almış çınarlarımızın hayatına dokunmaya devam ediyoruz. Yaşayan çınarlarımızın toplumun hafızası ve en kıymetli değerleri olduğunu bilerek hizmet üretmeye, onların gönlüne dokunmaya çalışıyoruz. Nefes projemiz de sosyal belediyecilik anlayışımızın güçlü örneklerinden biri. Evde bakım ve sağlık hizmetlerinden sosyal ve kültürel programlara birçok alanda büyüklerimize ulaşıyoruz. Bu kapsamında önemli bir merkezi hizmete açtık. Büyüklerimizin hayatına nefes olacak Yaşlı Koordinasyon ve Yaşam Merkezimiz hizmet vermeye başladı, herkesin mutlu olduğu çok sıcak bir alan olarak hizmet sunuyor. Biz de büyüklerimizin bir araya gelerek dinlenebileceği, sosyalleşebileceği ve kaliteli vakit geçirebileceği önemli bir merkezi şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.