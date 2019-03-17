AK Partili Özhaseki: "Akıl veren ABD"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Belediye başkanlarının parayı çalıp dağa göndermesini seyir mi edelim? Bunlara akıl veren ülkeler aynı, başta ABD var, istekleri de aynı, ’Türkiye’yi bölün, parçalayın’ diyorlar’" dedi.

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Çerkes dernekleri ile bir araya geldi. Hakimevi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Özhaseki, Türkiye’nin zor günleri aşarak daha ileriye gittiğini ancak Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olanların envai çeşitte kumpas kurduğunu söyledi. Meşru, legal gibi görünen örgütlerin hepsinin gerçek yüzünün son 4-5 yıl içerisinde ortaya çıktığını belirten Özhaseki, devletin gayretiyle doğuda çukur açanların açılan çukurlara doldurulduğunu, huzur ve güven sağlandığını aktardı. "Bizler hizmet eliyiz" diyen Özhaseki, FETÖ’cülerin çirkin yüzlerinin de 15 Temmuz’da ortaya çıktığını söyledi.

Eşiyle beraber sık sık gazileri ziyaret ettiğini anımsatan Özhaseki, ziyareti sırasında 16 yerinde şarapnel parçası olan bir kızı anlatarak, onun gibi evlatlar sayesinde devletin ayakta kaldığını kaydetti.

"Hiçbir pazarlık yapılmadı"

"İhtilale karşıyım, seçilmiş meşru hükümetin yanındayım" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye değinen Özhaseki, Cumhur İttifakı kapsamında hiçbir belediye konusunda pazarlık yapılmadığının altını çizdi. Kayyum atanan belediyelere değinen Özhaseki, "Seçilmiş olmak ’paraları çalacağım bir yerlere göndereceğim’ demek mi oluyor? Kayyum atanan belediyelerde şimdi hizmet veriliyor. Belediye başkanlarının parayı çalıp dağa göndermesini seyir mi edelim? Bunlara akıl veren ülkeler aynı, başta ABD var, istekleri de aynı, ’Türkiye’yi bölün parçalayın’ diyorlar" şeklinde konuştu.

"Karşı tarafın ittifakında fluluk var"

Kısa bir süre kalan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, "Ankara gibi bir kentte ulaşımda ne yapılacak bunu söylemeyen bir belediye başkanı olabilir mi? Biz tüm projelerimizi hazırlayıp kitapçık haline getirdik. 13 milyon metrekare yeşil alan yapılacak, kültür, spor projelerine kadar yaptırıp kitaba koydum. Gençler için, kadınlar için istihdama yönelik neler yapılabilir bunların hepsini çalıştık. Ancak karşıdan bir tane proje bile göremedim. Karşımda bunları konuşacak birini de bulamıyorum. İkinci bir konu daha var, bizim ittifakımız belli, derdimizin bayrak ve devletin bütünlüğü olduğu belli. Karşı tarafta bir ittifak var ve bir fluluk var. İki meşru partinin yanı sıra bir parti daha var ki saklıyorlar. Partinin eş başkanları dile getirirken, kendileri Ankara’nın tepkisini alırız korkusuyla adını saklıyorlar" diye konuştu.

Özhaseki, Çankaya Belediyesinin ideolojik kavgalardan dolayı geri kaldığını ifade etti.