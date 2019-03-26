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AK Parti’li Öçal: "Anadolu sermayesinin güçlenmesi, güçlü bir ekonominin işaretidir"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Alpedo Kervan’ın dondurma fabrikasını ziyaretinde "Anadolu sermayesinin güçlenmesi, güçlü bir ekonominin işaretidir" dedi.

26 Mart 2019 Salı 16:48
AK Parti’li Öçal: "Anadolu sermayesinin güçlenmesi, güçlü bir ekonominin işaretidir"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Alpedo Kervan’ın dondurma fabrikasını ziyaretinde "Anadolu sermayesinin güçlenmesi, güçlü bir ekonominin işaretidir" dedi.


AK Parti’li Öçal, dondurma fabrikasının yönetici ve çalışanlarıyla birlikte öğle yemeği yedi. Dondurma fabrikası gezisinin ardından çalışan işçilerle sohbet yapan Öçal, Alpedo Kervan’ın yerli ve milli üretime destek verdiğini belirtti. Sürdürülebilir bir ekonominin temellerinin Anadolu sermayesinin güçlülüğüyle oluşacağını söyleyen Öçal, “Alpedo Kervan gibi işletmelerimizin yerli ve milli üretime destek vermeleri oldukça önemlidir. Hele hele farklı sektörlerden yelpazeyi genişleterek üretim yapmaları ayrıca önemlidir. Anadolu aslanları dediğimiz Anadolu sermayesinin güçlenmesi aynı zamanda güçlü bir ekonominin de işareti olarak kabul etmekteyiz. Biz burada ülke ekonomisini düzlüğe çıkarıp istikrarı sürdürülebilir bir ekonominin temelini atmak istiyoruz. Tabi ki burada işletme sahibinin emeği, katkısı ve girişimciliği değerli ama burada bir de bu işi yürüten siz değerli çalışanlarımız vardır” dedi.


Alpedo Kervan yöneticilerinden Mustafa Pekel ise, dondurma sektöründe dünyanın farklı ülkelerine ihracat yaptıklarını ve ülke ekonomisine katkı sunmaya gayret ettiklerini belirterek, “Bizler Alpedo Kervan olarak, ülke ekonomisinin güçlenmesi ve gelişmesi adına gece gündüz çalışarak ürünlerimizi hazırlıyoruz. Dünyanın farklı bölgelerine dondurma ihracatı yaparak ekonomiye canlılık kazandırmaya çalışıyoruz. Alpedo Kervan olarak amacımız vatandaşlarımıza en kaliteli ve iyi hizmeti sunmaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:48
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