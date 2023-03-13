AK Parti'li o isim Erbakan Hoca'nın sözlerini hatırlatarak Milli Görüşçüleri neden Ayasofya'ya davet etti.

AK Parti Giresun İl Başkanı iken AK Partiden aday adayı olmak için il başkanlığından istifa eden Kenan Tatlı, Ülkenin Ak Parti iktidarlarına ihtiyacı olduğunu söyleyerek, dünya lideri Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil dünyanın da umudu olduğunu belirterek Saadet Partisi içerisindeki Milli Görüşçülere bir çağrıda bulundu.





MİLLİ GÖRÜŞ İSTİSMARI

Tatlı, Nizam Partisinden başlayarak Saadet Partisine gelen süreçte, Türkiye'nin yeniden büyük Türkiye olması mücadelesinde çok büyük yeri olan Milli Görüş Hareketi, son yıllarda yanlış kararlar alan yönetilerinin zaafları sebebiyle tartışmalı hale geldiğini belirterek;

"Milli Görüş mensuplarının yıllardır toplantılarda, seçim çalışmalarında, mitinglerde seslendirdiği hedeflerinin AK Parti iktidarı ile gerçekleşmiş olması gönüldaşları memnun ederken, Saadet üst yönetiminin birkaç kişi ile aldığı kararlar camiada şaşkınlık yaratıyor." dedi.



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MİLLİ GÖRÜŞÇÜ KARDEŞLERİMİZİ AYASOFYA'YA DAVET DİYORUM

Öncelikle Saadet Partisi'nin Millet ittifakında almış olduğu tutum ve davranıştan rahatsız olan, yeise düşen Milli Görüş'çü kardeşlerimize Milli Görüş'ün lideri olan Merhum Erbakan Hocamızın sözlerini hatırlatmak isterim. Erbakan hocamız şöyle demişti.

“Eğer bir gün Ayasofya’nın minarelerinden gümbür gümbür ezan sesleri duyarsanız, bilin ki Milli Görüş iş başındadır ve Türkiye bağımsızlığını kazanmıştır.”

Saadetli kardeşlerimizi gümbür gümbür ezan seslerini duymaları için Ayasofya'ya davet ediyorum. Ayasofya'daki ezan seslerini dinleyelim. O duyacağımız ezan sesleri Erbakan Hocamızın deyimiyle, Milli Görüş'ün iktidarda olduğunu , Türkiye'nin bağımsızlığını kazandığını ve Milli Görüşçülerin buluşması gereken yegane adresin AK Parti olduğunun bir göstergesidir.

Bu vesile ile ülkenin dört bir yanındaki Milli Görüşçü kardeşlerimizi AK Parti çatısı altında toplanmaya davet etmek istiyorum." dedi.

MİLLİ GÖRÜŞ İSTİSMARI YAPILIYOR

AK Parti Giresun İl Başkanı Tatlı, "Milli Görüş istismarı yapıldığını" söyleyerek şöyle ilave etti.



"Milli Görüş lideri Erbakan'ın ileri görüşlü bir siyaset adamı olarak, Yeni politikalar ve projeler üreterek ülkesinin önünü açtı. Onun izinden gittiğini söyleyenler Erbakan'ın hedeflerini ve siyaset yapmadaki gayesini anlamadıklarını düşünüyorum. Milli görüş liderinin, fikirlerine alan açmaya çalıştığı 1970 li yıllardaki hamleleri ile bu gün Saadet partisini yönetenlerin tutumları aynı değil.

Saadet partisinin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde Cumhur ittifakının karşısından yer almasına anlam veremiyoruz. Siyasete girdiği andan itibaren gayesi bu toprakların değerleriyle kavga etmek olan ve ilk fırsatta inançlı insanların kazanımlarını iptal ettirmek için anayasa mahkemesine koşan Kılıçtaroğlu'nun nasıl Mücahit olabildiğini anlamak mümkün değil. Saadet partisini milli görüş çizgisinden uzaklaştıran gidişatın tepkilere sebep olduğunu ve tehlikeyi görenlerin partiden uzaklaştığını, hırs, inat ve intikam duygularını Milli Görüş istikametini zedeliyor. AK Parti iktidarının Erbakanın hayallerinin tamamına yakınını, içeriden ve dışarıdan yapılan tüm engellemelere rağmen gerçekleştiğine bugün şahidiz.



Aday adayı olmak için il başkanlığından istifa ettiğini de belirten Tatlı, ülkenin Ak parti iktidarlarına ihtiyacı olduğunu söyleyerek, dünya lideri Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil dünyanın da umudu olduğunu ekledi.