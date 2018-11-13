AK Partili Muş'tan önemli mesajlar!

İsmail Uğur / Ankara



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Bazı düzenlemelerle ilgili kanun teklifi hazırladıklarını açıklayan Muş, detaylarını gazetecilerle paylaştı.

Mehmet Muş'un açıklamaları şöyle:

Poşet Kullanımını Azaltacağız

Birinci kanun teklimiz çevre ile ilgili. Çevre ve atık yönetimiyle ilgili bir kanun tekli sunuyoruz. Biliyorsunuz çevrenin korunması, doğanın korunması, bizim parti olarak da ülke olarak önceliklerimiz arasında olan bir konu. Bu konuda hassas olan bir partiyiz. Bu muhtevada bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunmuş bulunmaktayız. Atıkların kaynağında ayrıştırılması, kaynağında ve farklı şekillerde toplanmasına yönelik yapılacak olan çalışmalar, belediyeler, il özel idareleri ve diğer kurumlara artık Bakanlıkça bir teşvik sistemi getiriyoruz. Yine katı atıkların toplanması için geri kazanım katılım payı getirilecektir. Bunlar kanun tekli içinde bir ekli liste olarak Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Aynı şekilde depozito sistemi çok daha güçlü bir şekilde oluşturulacaktır. İçeceklerdir, diğer ürünlerdir, bunların alakalı bir depozito mekanizması kurulacaktır. Çok fazla tükettiğimiz, pazarlarda, marketlerde tükettiğimiz poşet beş yüz yıldan bin yıla kadar doğada kalabilmektedir. Artık poşetlerin de tüketimini azaltmak maksadıyla, marketlerde belli bir ücret karşılığında satılmasını teklimizde sunmuş vaziyetteyiz. Yirmi beş kuruş karşılığında poşetlerin satımını teklif öngörmektedir. Maksadımız da bu poşet tüketimini azaltmaktır. Çünkü doğaya karşı tahribatı son derece yüksektir. Bu poşet tüketiminin mevcut rakamlardan çok daha aşağı gideceğini düşünüyoruz. Sistemi suistimal etmek isteyenler olursa bakanlığın bir yaptırımı olacaktır. Bu bir ticari maksatla yapılacak bir şey değildir. Bu noktada suistimale yada farklı bir noktaya giden kurumlar olursa bunla alakalı da yaptırımlar söz konusu. Zaten bazı büyük marketlerde şu an itibariyle bunun uygulaması söz konusu, bunu yapıyorlar zaten ama suistimale asla göz açtırmayacağız.

Bisiklet Yolları Zorunlu Hale Geliyor

Yine aynı şekilde bu kanun tekli içerisinde yeni yapılacak olan imar uygulamalarında bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları artık zorunlu hale geliyor. Arazinin şartlarından dolayı bisiklet yolları veya park istasyonları yapılamayan yerlerde ise yaya yolları yapılacaklar. Yeni dönemde bunlar da artık zorunlu hale gelecektir. Teklifin içerisindeki diğer maddeler daha çok uyum maddeleridir. Yerel yönetimlerin, mahalli idarelerin İçişleri Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmasından kaynaklı bazı bakanlık isim değişiklikleri orada bulunmaktadır. Yine bazı tekne düzenlemeler bulunmaktadır. Onların detaylarına girmiyorum.

Arabuluculuk Sistemi Yaygınlaştırılacak

Diğer verdiğimiz kanun tekli ise; hukuk sistemimizle ilgili bir düzenlemedir. Bu da Adalet Komisyonu'na muhtemelen verilecektir. Burada biliyorsunuz ilamsız icra takipleri vardır ve bunlar çok ciddi bir yükü icra dairelerinde tutmaktadır. Ağırlıklı olarak telefon faturaları, doğalgaz faturaları, su faturaları gibi toplumda daha çok bilinen, bunlara yönelik olan icra işlemleridir. Burada artık yeni bir sistem getiriyoruz ve artık icra müdürlüklerine gitmeyi ortadan kaldırıp Merkezi Takip Sistemi adında bir sanal sistem kurmaktayız. Yapay zekanın da içinde kullanılacağı bu sistem üzerinde artık avukatlar icra takiplerini buradan yapacaklardı. Dolayısıyla icra müdürlüklerine gidip oradaki insan kalabalığından tutunda kağıt israfına, dosya kalabalığına kadar oradaki yoğunluk ortadan kalkmış olacaktır. Bilgisayar başında kullanacakları imzalar ve alacakları şifrelerle beraber ilgili avukatlar bu sistem üzerinden müracaatlarını yapabileceklerdir. Bunu önemli bir düzenleme olarak görmekteyiz. Değerli basın mensupları! Biliyorsunuz biz iş uyuşmazlıkları ile alakalı arabuluculuk müessesesi getirdik, burada ciddi bir mesafe aldığımızı görüyoruz. Sizinle birkaç istatistiği paylaşmak isterim. 1 ocak 31 aralık 2017'de de iş mahkemelerine toplam 190 bin müracaat olmuş. 2018 yılına geldiğimiz zaman 1 Ocak 1 Kasım tarihleri arasında bu müracaat 68 bine düşmüş durumda. Arabuluculuğa ne kadar müracat gitmiş oraya da baktığımız zaman 1 ocak 2018 ile 1 kasım 2018 tarihleri arasında toplam 296 bin müracat yapılmış ve bunların 180 bini anlaşmayla sonuçlanmış, 87 binin de ise anlaşamama durumu olmuş. Dolayısıyla arabuluculuk müessesesinin ciddi bir şekilde işlediğini ve çok daha iyi noktaya geleceğini buradan görmekteyiz. Dolayısıyla artık ticari anlaşmazlıklarda da arabuluculuk müessesesini teklifte zorunlu hale getirmeye önereceğiz.

Konkordatoya Yeni Düzenleme

Yine son günlerde basında sıkça yer bulan bu konkordato ilanıyla alakalı da bazı düzenlemeler getiriyoruz. Konkordato neden çıktı. Daha önce ias erteleme vardı, bunlar nansal olarak zora düşen şirketleri korumak maksadıyla onların yaşamını sürdürebilmesine imkan tanıyan bir mekanizmaydı. Fakat son dönemlerde yaşadığımız ve gözlemlediğimiz bazı unsurlar söz konusu. Burada bunun ihlal edildiğini yada kötüye kullanılma noktasında bazı girişimler olduğunu gözlemledik, dolayısıyla buradaki sistemin işlerliğini daha sağlıklı, daha güç hale getirecek 3 madde teklifinde bulunduk. Şunu getiriyoruz arkadaşlar. Konkordato ilan edilebilmesi için bir bağımsız denetim kuruluşundan bir rapor alması gerekir. Bu denetim raporuyla mahkemeye müracaat edip konkordato ilanı yapılıyordu. Şunu getiriyoruz arkadaşlar; konkordato ilan edilebilmesi için bir bağımsız denetim kuruluşundan bir rapor alması gerekir. Bu denetim raporuyla mahkemeye müracaat edip konkordato ilanı yapılıyordu. Bu denetim raporunu veren kuruluşları kamu yararına denetim yapma yetkisi olarak biz tanıyoruz. Tamamına değil kamu yararına denetim yapma yetkisine sahip yönetim şirketleri olarak kısıtladıktan sonra bu kurumlar verdikleri raporla ilgili onlara bazı yükümlükler getirmekteyiz. Yani verdikleri rapordaki hatalar yada ortaya koydukları değerlendirmelerle ilgili kendilerinin de sorumluluğu olacak. Yine konkordato ilan edilen şirketlere atanacak olan komiserlerle ilgili de bir liste hazırlanması ve bu liste içerisinden bunların seçilip gönderilmesini teklif ediyoruz. Aynı şekilde görev yapması halinde ilgili illerde 3 komiserin en az bir tanesinin bağımsız denetçi olmasını teklifimizde vermiş bulunmaktayız. Tüm milletimize bu iki kanun teklifimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Düzenleme bundan sonrasıyla ilgili. Çünkü onlarla ilgili zaten mahkeme kararları verilmiş. Kanun yürürlüğe girdikten sonraki sürece uygulanacaktır.

Tarihi Şahsiyetler Ortak Değerimizdir

Diyanet İşleri Başkanı’nın Kadir Mısıroğlu’nu ziyaretiyle ilgili bir soruya da Muş şöyle cevap verdi:

Şunu söylememiz lazım evvela; Atatürk hepimizin ortak değeridir. Türkiye cumhuriyetine kuranlar, Atatürk başta olmak üzere tüm tarihi şahsiyetlere yapılacak olan bir saygısızlık karşısında en büyük tepki Ak Parti tarafından gösterilir ve karşılarında önce partiyi bulurlar. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin ortak değerleri, cumhuriyetimizin ortak değerleri ve özellikle ülkemizin kurucusu cumhuriyetin banisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusundaki yaklaşımımız budur. Bu ziyareti ile alakalı bunu tabii kendisine sormanız fayda olacaktır kanaatindeyim. Neden yapmıştır? niçin yapmıştır? Bu soruları kendisine yöneltmeniz uygun olacaktır. Bizim Atatürk'e ve tarihi şahsiyetleri bakışımız bu yöndedir. Sürekli bir tartışma oluşmasını da çok fazla doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim.

Emine Şahin’le İlgili Hukuk Karar Verecektir

Atatürk'e hakaret iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin ile ilgili bir soruya da Muş şöyle cevap verdi: Arkadaşlar biz başından itibaren AK Parti olarak Türkiye'de hukuk sisteminin ve Türkiye hukuk mekanizmasını olduğunu söyledik. Hukuk vardır, yapılan iş ve işlemlerin yapılan fillerin hukukta bir karşılığı vardır. Mutlaka yapılan işlemlerin hukuk içerisinde çözüleceğine olan inancımız tamdır. Az önce bahsetmiş olduğunuz hadiseyle alakalı da hukuk içerisinde bunla alakalı tutuklama gerekiyor mu? gerekmiyor mu bununla alakalı mutlaka karar verilip mesele açıklığa kavuşturulacaktır diye düşünüyorum. Hukuk devreye girdikten sonra biz çok fazla yorum yapmak taraftarı değiliz.

CHP Kapalı Kapılar Arkasında İş Çeviriyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Akşener arasında planlanan görüşmeye ilişkin de Muş şu değerlendirmede bulundu: Evet CHP'nin çeşitli görüşmeleri var bu süreçte. Kapalı kapılar arkasında otel lobilerinde yaptığı görüşmeler de var. HDP ile yaptığı görüşmeler de söz konusu. Arada aracılar var, onlarla bir görüşme de yapmaktadır. Tabi değerli arkadaşlar hepimizin sorumlulukları var, hepimizin amacı Türkiye'nin çok daha güçlü bir yere taşınmasıdır. Bizim Ak Parti olarak hedefimiz budur. Fakat burada siz arka kapıda milletin gözünden saklayarak bir taraftan HDP ile görüşmeler yapıp diğer taraftan bugün esip kükreyen Sayın Akşener'le bir görüşme yapacağınız zaman bu milletin dikkatinden ve gözünden kaçmamaktadır. Sayın Akşener'in de CHP'nin yapmış olduğu bu arka kapı diplomasisini, kapalı kapılar arkasında yaptığı gizli görüşmeleri değerlendirerek bu görüşmeleri yapması bizce kendileri açısından daha iyi olur kanaatindeyiz. Bakın HDP'li belediyelere kayyum atanmıştır, neden atanmıştır bu kayyumlar. İş makineleriyle silahlı kuvvetlerimizin, kahramanlarımızın, terörle mücadele eden personelimizin geçtiği yerlere çeşitli tuzaklar kurulmuştur ve bunlar oradaki yerel yönetimler marifetiyle yapılmıştır. Onlara lojistik destek verilmiştir, finansal destekler kaynaklar sağlanmıştır. Bunun üzerine buralara Türkiye Cumhuriyeti devleti müdahalede bulunmuştur. Şimdi bunları yapan bir partiyle siz acaba bir belediyeyi daha kazanırmıyım diye bir hesabın içerisine girip bir ilişki içerisine girersiniz sizi bu millet affetmez. Yani finansal olarak sıkışmış olan terör örgütüne Cumhuriyet Halk Partisi, HDP'yle yaptığı bu arka kapı diplomasisinde, görüşmelerinde bir nefes aldırmanın peşinde midir? Onlara yeniden bir lojistik imkan aşmanın peşinde midir? Bu arka kapılarda, otel lobilerinde, kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmeler öyle basit görüşmeler değildir. Neyin karşısında CHP bu görüşmeleri yapmaktadır. HDP'ye, dolayısıyla PKK'ya buradan hangi destekler gidecektir. Bunları çıkıp toplum önünde açıklaması lazım. Zaten PKK'nın temsilcilerinin de biliyorsunuz temennisiydi bu. CHP ile HDP'nin ortaklaşa hareket etmesi sanırım PKK'nın yaptığı bu telkinlere CHP yönetimi yavaş yavaş gelmektedir ve bu telkinlere uygun şekilde hareket etmektedir. Bir taraftan terörle mücadele ederken her türlü elindeki imkanı kullanarak terörün borazanlığını yapan bir parti, onla gizli görüşmeler diğer taraftan da bugün grup toplantısında sizler de izlediniz, esip kükreyen milliyetçilik dersi veren Meral Akşener'le görüşmeler. Bunlar milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir ve bunlara en iyi cevabı sandıkta hiç merak buyurmayın milletimiz verecektir.