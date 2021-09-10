AK Partili milletvekili koronavirüse yakalandı
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Nergis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testimin pozitif çıkması sebebiyle süreci evde istirahatle, ilaç tedavisiyle geçirmekteyim. Aşılarımı yaptırmış olmam sebebiyle çok şükür sıkıntısız geçmektedir. Rabb'im bütün hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.