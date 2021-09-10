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Siyaset AK Partili milletvekili koronavirüse yakalandı
Siyaset

AK Partili milletvekili koronavirüse yakalandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 00:29:00 -
AK Partili milletvekili koronavirüse yakalandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Nergis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testimin pozitif çıkması sebebiyle süreci evde istirahatle, ilaç tedavisiyle geçirmekteyim. Aşılarımı yaptırmış olmam sebebiyle çok şükür sıkıntısız geçmektedir. Rabb'im bütün hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

 

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