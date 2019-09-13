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AK Parti’li Milletvekili Eronat: "(Teröristleri kastederek) Ben buradayım demek istiyorlar ama burada değiller, bu anneler de susmayacak”

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan vatandaşların cenaze törenine katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, patlamanın olduğu yerde parti yöneticilerinin de görüldüğünü belirttikten sonra PKK’lı teröristleri kastederek, "Ben buradayım demek istiyorlar ama burada değiller, bu anneler de susmayacak” dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 13:58
AK Parti’li Milletvekili Eronat: "(Teröristleri kastederek) Ben buradayım demek istiyorlar ama burada değiller, bu anneler de susmayacak”

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan vatandaşların cenaze törenine katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, patlamanın olduğu yerde parti yöneticilerinin de görüldüğünü belirttikten sonra PKK’lı teröristleri kastederek, "Ben buradayım demek istiyorlar ama burada değiller, bu anneler de susmayacak” dedi.


Olay, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.



“Bölgede parti yöneticileri de görülmüş”


Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kulp ilçesine gelerek ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu ile birlikte ailelere taziye ziyaretinde bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eronat, teröristlerin sayısının azaldığını söyledi. Eronat, “Son çırpınışlarını yapıyorlar, kimin yaptığı biliniyor. Devletimiz iz üzerinde soruşturma devam ediyor. Gözaltılar da var, o bölgede bir takım yöneticiler görülmüş, parti yöneticileri de görülmüş ama tabi şimdiden kimseyi suçlamayı doğru bulmuyoruz. Bunu PKK’nın yaptığını net biliyoruz. Sadece odun kesmeye gidip ekmeği için uğraşan gariban gençler ve babaları. Çok üzüldük tabi,dün akşam da biz bakanımız ile birlikte Kulp ilçemize geldik. Başsağlığı diledik ve yetkililerden bilgi aldı Bakan. Bunlar son kırıntılar, onlar da inşallah alınacak. Diyarbakır’da bir haykırış var biliyorsunuz, ailelerin haykırışı var, ben buradayım demek istiyorlar ama burada değiller, bu annelerde susmayacak. Şu anda Diyarbakır’dan çok güçlü bir ses çıkıyor, anne sayısının 28 olduğunu öğrendik. 28 anne haykırışta. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden STK temsilcileri ve sanatçılar da gelmekte. Buna karşılık ben buradayım demek istiyor ama burada olmadığını biz biliyoruz. Bu inşallah son büyük acımız olur. Köklerinin kazındığına inanıyorum, bundan sonra da kolay kolay eylem yapacaklarına inanmıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:58
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