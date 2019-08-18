AK Partili Metiner’den Gülerce’ye tepki: Kimi kastettiğini mertçe açıkla!

Metin Keskin yeniakit.com.tr

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce’nin en son kaleme aldığı “AK Parti’yi içten yıkıcı eleştiri sağanağı” başlıklı yazısı Mehmet Metiner’in tepkisine neden oldu. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Metiner, Gülerce’ye yazısında kendisini kastedip etmediğini açıklamasını istedi.

“Gülerce’nin yazısında kimi kastettiğini mertçe açıklaması lazım”

Hüseyin Gülerce’nin Star gazetesinde yer alan “AK Parti’yi içten yıkıcı eleştiri sağanağı” başlıklı yazısı nedeniyle Gülerce’ye seslenen AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, “Gülerce’nin yazısında kimi kastettiğini çıkıp kendisinin mertçe açıklaması lazım. Beni kastedip etmediğini bilemem. Ama açıklarsa sevinirim. Şayet beni kastediyorsa haddini aşıyor derim.” sözleriyle tepki gösterdi.

“AK Parti içindeki AKP’lilere eleştirilerde bulundum”

Yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamaya değinen Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Benim söylediklerim AK Parti’imizi daha bir güçlendirmeye yönelik önerilerden ibarettir. AK Parti içindeki AKP’lilere ve kripto unsurlara yönelik eleştirilerimden rahatsızlık duyuyorsa bilmek isterim. Bileyim ki ona göre kendisine gerekli cevabı vereyim. Benim söylediklerimin Reis’e veya davaya zarar verdiğini iddia ediyorsa hangi Reis ve hangi dava diye sorarım.”

“Benim Reis’e ihanet etmeyeceğimi, herkesten önce Reis bilir”

Hüseyin Gülerce’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Mehmet Metiner, “Gülerce’nin Reis sevdası ne zaman başladı bilmem. Bildiğim kadarıyla geçmişte de aynı davadan gelmiyorlar. Yani aynı dava için ortak bir geçmişe sahip değiller. İkisinin de dava geleneği farklı. Ama bilmiyorsa kendisine hatırlatayım: ben Reis’i 80 öncesinden tanırım. Aynı mücadele geleneğinden geliyoruz. Birlikte aynı sokakları arşınladık, aynı sloganları haykırdık, aynı askeri kışlalarda sabahladık. 90’lı yılların başında RP il başkanı ve sonrasında büyükşehir belediye başkanlığı döneminde danışmanlığını yaptım. Benim Reis’e ihanet etmeyeceğimi, tersine Reis için gerektiğinde ölümü göze alabileceğimi herkesten önce Reis bilir. Benim sözlerimden Reis rahatsızlık duymuyor da şayet birileri Reisçilik kisvesi altında rahatsızlık duyuyorsa burada başka bir oyun sözkonusu demektir.” şeklinde konuştu.

“AKP’liler bizim samimiyetimizin onay mercii değildirler”

“Biz bu oyuna gelmeyiz. Tersine o tezgahı bozarız.” diyen Mehmet Metiner, şunları söyledi:

“Bizi birbirimize düşürmek isteyen fitnecilerin tezgahlarını başlarına geçirmesini biliriz. Öyle sureti haktan görünüp başka ayak oyunlarına girişenler bilsinler ki biz bu numaraları yutmayız. Benim duruşum bellidir. Bugüne kadar sözlerimle davama zarar vermedim. Zarar verenlerin de karşısında oldum. Reis’imizi ve Ak Parti’mizi bize karşı savunmak Gülerce gibilere düşmez. Gülerce şayet beni kastediyorsa ona söyleyecek başka sözlerim de olur elbette. AKP’liler bizim samimiyetimizin onay mercii değildirler. Samimiyetimizi test etmek veya Reisçilik kisvesi altında sanki biz Reis’e zarar veriyormuşuz da onlar Reis’i savunuyormuş gibi bir algı oluşturmak asıl içerde fitne oluşturmaya yöneliktir. Biz kripto unsurların içerdeki ihanetlerine ve eleştirilerine karşı mertçe mücadele verirken o birilerinin bizi olduğumuzdan farklı göstermesi manidardır.”

“Buna kraldan çok kralcılık demek bile hafif kalır”

Kendisine yönelik eleştirilere ilişkin konuşan Mehmet Metiner, “Reis ‘Bambaşka bir AK Parti!’ vaadinde bulunduğunda alkış tutacaksınız ama ben aynı muhteva ve anlayış çerçevesinde ‘Yeni bir AK Parti’ dediğimde ‘yıkıcı eleştiri’ diyerek yaftalayacaksınız! Olacak şey değil! Buna kraldan çok kralcılık demek bile hafif kalır.” dedi.

“Eleştirdiğimiz Reis’in kendisi değildir”

AK Parti’de yaşanan gelişmeleri değerlendirirken dava şuuruna zarar vermeden eleştirilerde bulunduğuna dikkat çeken Mehmet Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emin olunuz ki Reis ‘Eski AK Parti anlayışı ömrünü tamamladı. Bambaşka yeni bir AK Parti’yle kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz!’ deseydi Gülerce gibiler ayakta alkışlar, günlerce bunu yazarlardı. Benim kızdığım şey bu. Bir insanın önce kendisine saygısı olur. Sadakat ile dalkavukluk farklıdır. Biz Reis’e sadakatle bağlıyız. Gerektiğinde uğrunda ölecek kadar Reis’i severiz sayarız. Çünkü o bizim liderimizdir. Lakin dalkavuk değiliz. Yaltakçı değiliz. Kraldan çok kralcı hiç değiliz. Hesabi değiliz. Siyasetten bir beklentimiz yok. Makam mevkii peşinde değiliz. Eğer öyle olsaydık partinin yeniden şekillendirileceği bu süreçte sesimizi çıkarmaz beklerdik. Mesele bizim şahsımız değil, davamızla ve partimizle ilgili bir meseledir. Davamızın ve partimizin geleceği için hasbi ve harbi önerilerde bulunuyoruz. Eleştirdiğimiz Reis’in kendisi değil ki o birileri Reis savunuculuğu yaparak bize hadsiz sataşmalarda bulunsun! Partimizi bırakıp başka yerlere gitmiyoruz ki suçlanalım! Hiç kimsenin haddini aşarak şahsımıza yönelik bu tür mülahazalarımızı paylaştığımız için densizlikte bulunmasına izin vermeyiz.”

“ ‘Yıkıcı-fitneci’ suçlaması boca etmek de neyin nesi?”

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce’nin “AK Parti’yi içten yıkıcı eleştiri sağanağı” başlıklı yazısıyla ilgili net açıklamada bulunması gerektiğine dikkat çeken AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şunu anlamıyorum. Gülerce gibiler her oturdukları yerde camide herkesin içinde Hz. Ömer’i hesaba çekip eleştiriden kadından övgüyle bahsederler. Halife Ömer’in bu kadına herkesin huzurunda hesap vermesini de öve öve bitiremezler. Peki bu yaptıklarına ne demeli? Her samimi öneri ve eleştiri getirenlerin üstüne ‘yıkıcı-fitneci’ suçlaması boca etmek de neyin nesi? Başkasını bilmem ama ben herkesin huzurunda Reis’i yıkıcı bir dille eleştirmemişim. Partim için Reis’in “Bambaşka” sözcüğüyle tanımladığı gerekli değişimin adını ben “Yeni bir AK Parti” diye koyup bambaşka bir teşkilat modeli önermişim. Bundan rahatsızlık duymak niye? Demek ki dert başka. Bunda zerre kadar samimiyet görmüyorum. Tersine yeni tür fitneciliktir bu. Gülerce’nin beni kastedip etmediğini bilmediğim için bu tür genel cevaplarla yetiniyorum. Şayet kastettiği kişilerden biri bensem şimdilik bu dediklerimi aynen üstüne almasında bir sakınca görmem.”