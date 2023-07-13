AK Partili Metin Külünk'ten zam tepkisi: Bu yaptığınız insanlığa sığar mı?

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurumu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, zincir marketlere yönelik çok sert ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabından bir markette çekilmiş raf fotoğrafı paylaşan Külünk, zincir marketlerin zam öncesi temizlik ürünlerinin satışı durdurduğunu iddia etti.

Etiketler nerede?

KDV zammının ardından son 2 günde bazı zincir marketilerin hummalı bir şekilde etiket değiştirdiğini öne süren Külünk, özellikle temizlik ürünlerinin etiketlerinin söküldüğünü ifade etti.

Külünk, raflarda olan ürünlerin satın alınamadığına ve görevlilerin 'zam geleceği için ürünler satışa kapalı' diyerek müşteriye ürün satışı yapmamasına tepki gösterdi.

Metin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Son 2 gündür bazı zincir marketler yine hummalı bir etiket değiştirme işine girişmiş . Başta temizlik ürünleri olmak üzere birçok ürünün etiketleri sökülmüş durumda. Ürünler raflarda olmasına rağmen kasada okuyucudan geçmiyor ve satın alınamıyor. Görevliler, 'zam geleceği için ürünler satışa kapalı' diyerek müşteriye ürün satışı yapmıyorlar."

Nasıl sindiriyorsunuz?

"Zincir marketler ve benzeri gruplar milleti resmen soyuyorlar" sözleriyle tepkisini sürdüren Külünk, "Kontrolsüz bir zam furyası başlatıldı! Bu yaptığınız insanlığa sığar mı ? Bu haksız kazancı içinize nasıl sindiriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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