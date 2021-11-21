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Gündem AK Partili Metin Külünk’ten flaş Yunanistan çıkışı: Hodri meydan… 5 saatte Atina’dayız!
Gündem

AK Partili Metin Külünk’ten flaş Yunanistan çıkışı: Hodri meydan… 5 saatte Atina’dayız!

“Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin rolü’ne ilişkin konuşan AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, “Yunanistan üzerinden de bütün bu ihtimaller boşa düştüğü için savaş denemesi yapmak istiyorlar. Hodri meydan. Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik'teyiz. 5 saatte Atina'dayız. Eski Türkiye yok artık.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 20:13:00 -

AK Parti  MKYK üyesi Metin Külünk Çorum’da bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen “Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’nin Konumu” konulu konferansa katıldı.

“5 saatte Selanik’teyiz, Atina’dayız”

Türkiye’nin terör örgütleri ve Yunanistan konusu üzerinden köşeye sıkıştırılmak istendiğine dikkat çeken Metin Külünk, şunları söyledi:

“Yunanistan üzerinden de bütün bu ihtimaller boşa düştüğü için savaş denemesi yapmak istiyorlar. Hodri meydan. Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik'teyiz. 5 saatte Atina'dayız. Eski Türkiye yok artık.” 

“Bu krizleri ilk defa atlatmıyoruz”

Metin Külünk, sözlerini şöyle tamamladı:

“2. Dünya Savaşı'nda ABD'nin vereceği atık silaha ihtiyaç duyan Türkiye yok. Her anlamda güçlü Türkiye var. Bugün zorluklarımız var. Güçlüklerimiz var. Dolar kurunun yükselmesi o paralelde enflasyon baskısı nedeniyle vatandaşımızın cebinde hissedilmesi. Bunlar aşılır, bunlar çözülür. Bu krizleri ilk defa atlatmıyoruz. 28 Şubatta finansal darbeciler bu milletin 250 milyar dolarını cebinden aldılar. 17-25 Aralık'ta milletin cebinden 50-60 milyar dolarını çaldılar. 1947'de Türkiye IMF'ye teslim edildi. O günden bugüne bu milletin trilyonları alındı. Şimdi cumhurbaşkanımız faiz düşsün diyor. Bizimde gönlümüzden geçen faizsiz bir düzen. Neoliberalizm çöktü. Vahşi kapitalizm çöktü. Dünya yeni bir ekonomik paradigma arayışı içerisinde. Ama üzgünüm Müslümanlar, Müslüman iktisatçılar dünyaya yeni bir şey söyleme noktasında değiller. Cumhurbaşkanımız faiz insin diye kararlı şekilde irade koyuyor. Ne garip ses Amerika'dan değil TÜSİAD'tan geliyor. Bu faiz kimin cebinden çıkıyor. Bizim cebimizden çıkıyor. Bu süreci Türkiye'nin birliğini ve dirliğini koruyarak ve kollayarak geçtiğimizde bu süreçten en güçlü çıkacak devlet ve milletiz"

 

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