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AK Partili Mehmet Muş'tan CHP'li vekillere tarihi ayar: Beton Ekrem derler ona

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te CHP'lilerin 'Binali Yıldırım'dan başkasını bulamadınız mı?' şeklindeki eleştirilerine karşılık olarak, "Ekrem İmamoğlu'nu bir sorun Beylikdüzü'nde, 'beton Ekrem' derler ona. Siz lakabı 'beton Ekrem' olan birini İstanbul'a layık gördünüz. " ifadelerini kullandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 23:37
AK Partili Mehmet Muş'tan CHP'li vekillere tarihi ayar: Beton Ekrem derler ona

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Muğla MilletvekiliSüleyman Girgin, "Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'i gözaltına almak kolay. Kaçak gökdelen dikip haksız kazanç elde eden müteahhitleri ve buna göz yuman yetkilileri gözaltına almak için ne bekleniyor? Kanuna aykırı, iş sağlığı güvenliği olmayan, işçilerin parasını elden ödeyerek vergi kaçıran müteahhitlere neden işlem yapmıyorsunuz?" diye konuştu.

Teklifin, Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanmasına ilişkin maddesine ilişkin, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Gelire göre trafik cezası

Muş, milletvekilleri tarafından "gelire göre ceza alınması" önerilerinin ifade edildiğini belirterek, "Bu öneriler değerlendirilebilecek öneriler. 'Geliri 2 bin lira olan kişinin kırmızı ışıkta ödeyeceği ceza 108 lira ise geliri 20 bin lira olan ona göre ödesin.' Mecliste çalışalım, üzerinde müzakere edelim. Uygulamadaki zorlukları ya da kabiliyetimizi ilgili kolluk kuvveti getirsin, tartışalım üzerinde." dedi.

İstanbul'da deprem riskine ilişkin konuşmaların yapıldığını anımsatan Muş, bununla ilgili çalışmaların yapıldığını hatırlattı. Muş, İstanbul'da ekonomik ömrünü doldurmuş veya doldurmaya yaklaşmış binaların yenilenmesi gerektiğini belirterek, "Depreme dayanaklı hale getirilmesi gerekiyor. Buna hiç kimse itiraz edemez. Bu Türkiye'nin özellikle İstanbul'un ve hepimizin karşı karşıya kaldığı ortak bir sorun." diye konuştu.

"Pek çok alanla alakalı deprem riskimiz mevcut"

Konunun partiler üstü bir mesele olduğunu ve yaklaşan bir tehlikenin bulunduğunu dile getiren Muş, "Pek çok alanla alakalı deprem riskimiz mevcut. Bu dönüşümü İstanbul'da gerçekleştirmemiz lazım. Siyasi partilerin propaganda aracının ötesinde bir mesele. Hepimizin bu noktada çaba sarf etmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu noktada bizim parti olarak görüşümüz çok nettir." dedi.

"Beylikdüzü'nde 'beton Ekrem' derler ona"

"Başkasını bulamadınız mı Başbakanı gönderiyorsunuz İstanbul'a." şeklinde değerlendirmelerin olduğunu dile getiren Muş, "İstanbul'a ne kadar değer verdiğimizin göstergesidir. Başbakanlık yapmış birini aday gösteriyoruz. Siz kimi gösterdiniz? Az önce betonlaşmadan bahsediyorlardı. Ekrem İmamoğlu'nu bir sorun Beylikdüzü'nde, 'beton Ekrem' derler ona. Siz lakabı 'beton Ekrem' olan birini İstanbul'a layık gördünüz. Sayın Binali Yıldırım, bizim İstanbul'a verdiğimiz değerin göstergesidir." dedi.

 

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 23:37
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