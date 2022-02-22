AK Partili Leyla Şahin Usta’dan savaş mesajı

Yeni Akit Ankara

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden dünya liderlerine seslenen Usta, “Yeni bir savaşa değil barışa, huzura,güvene ihtiyacımız var. Rusya-Ukrayna krizinin son bulması için tüm dünya liderlerinin çabalaması gerek. Barış ve huzur varsa insanlık rahat bir nefes alacaktır. Krizin barışçıl yolla son bulması en büyük temennimizdir. Savaşın kazananı yoktur” ifadelerini kullandı.