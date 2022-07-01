AK Partili Leyla Şahin Usta’dan 'İslam karşıtlığı ve ırkçılık' mesajı

YENİ AKİT / ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 1 Temmuz İslam Karşıtlığı ve Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü' dolayısıyla açıklamada bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “İslam karşıtlığı ve ırkçılık dünya üzerinde hiç olmadığı seviyede. Avrupa ve Batı; aldığı kararlar, takındığı tavırla İslam karşıtlığını kurumsallaştırıyor. Uluslararası kurum ve kuruluşlar sessiz. Onlar sessiz kaldıkça aşırılık tırmanıyor. Buna hep birlikte dur demeliyiz. İnanç, dil, renk, ırk ayırt edilmediğinde, insanlar ayrımcılığa, zorbalığa maruz kalmadığında her türlü kötülükten sıyrılmış olacağız. 1 Temmuz İslam Karşıtlığı ve Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü'nde İslam karşıtlığı ve ırkçılığın son bulmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.