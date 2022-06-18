AK Partili Leyla Şahin Usta’dan Cumhuriyet’e kapak

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Cumhuriyet Gazetesi’nin internet haber sitesi “AKP’li belediyeden 'ümmet bilinci' etkinliği: Camiye gel bisikleti al!” başlığı ile haberi çarpıtmasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından çarpıtılan habere tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta “Çocuklarımız ‘güle oynaya’ camilerimize gelmeye devam ediyorlar. Şu ana kadar 12 bin çocuğumuz Aileleri ile beraber kayıt yaptırdı. Büyükşehir Belediyemizin bu güzel projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık eski Türkiye yok. Engelleyemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.