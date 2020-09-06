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Aktüel AK Parti'li Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e tepki:
Aktüel

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e tepki:

"Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopa ile korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir"

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:32:46 -
AK Parti'li Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in açıklamalarına ilişkin, "Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."

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