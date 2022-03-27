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Gündem AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücrete 2. zam açıklaması
Gündem

AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücrete 2. zam açıklaması

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete 2. zama ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 00:49:00 -
AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücrete 2. zam açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"İlave zam yapılabilir"

Kurtulmuş, "Asgari ücret için altıncı aydan itibaren hazırlık olabilir mi?" sorusu üzerine, memur maaşlarıyla ilgili zam yapılırken temmuz ayında bunlara ilave zam yapılabileceğinin söylendiğini hatırlatarak, "Özel sektör için konuştuğumuzda biz Türkiye'nin ekonomik olarak olağanüstü bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Gerçekten büyük bir hayat pahalılığı baskısının vatandaşlarımızın üstünde olduğunu ve bunun da hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz." dedi.

AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücrete 2. zamla ilgili umutları yeşerten sözler: İlave zam yapılabilirAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

"Bakanlığın gündeminde"

Bir gazetecinin, EYT ve yıpranma konusunda gelinen son duruma ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz."

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