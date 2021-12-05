  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile AK Parti'li Keşir'den, "Dünya Kadın Hakları Günü" mesajı
Kadın - Aile

AK Parti'li Keşir'den, "Dünya Kadın Hakları Günü" mesajı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Kadın-erkek birlikte inşa ettiğimiz bu yolda, büyük ve güçlü Türkiye'nin kadınları olarak, eşit haklar ve fırsatlarla, gelecek nesillerin işçi, emekçi, girişimci, sanatçı, mühendis, doktor, öğretmen, sporcu, gazeteci ve milletvekili kadınları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 15:12:00 -
AK Parti'li Keşir'den, "Dünya Kadın Hakları Günü" mesajı

Keşir, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatanı ve milleti için tarih boyunca emek veren, alın teri döken kahraman Türk kadınının, 87 yıl önce bugün, ülkesinin yarınlarında söz sahibi olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk kadınının, dünyada pek çok ülkeden önce, 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini hatırlatan Keşir, şunları kaydetti:

"Yeni Türkiye'nin geleceğinin inşasında, fikirleriyle var olan kadınlar için ikinci önemli bir dönüm noktası da, ayrımcılığa uğramadan seçilme hakkını kazandığı ve seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ettiği 7 Haziran 2015 tarihidir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti, kurulduğu ilk günden itibaren yasakçı uygulamalara karşı çıkarak, kadınların önündeki engelleri bir bir ortadan kaldırmıştır. 1935 yılında, ülkemizde kadınlar ilk kez parlamentoda yüzde 4,1 oranında temsil edildi. Bu oran, 2002 seçimlerine kadar hiç aşılamamışken, 2018 seçimleriyle birlikte bugün parlamentoda kadın temsil oranı yüzde 17,4'e yükselmiştir. Kadın-erkek birlikte inşa ettiğimiz bu yolda, büyük ve güçlü Türkiye'nin kadınları olarak, eşit haklar ve fırsatlarla, gelecek nesillerin işçi, emekçi, girişimci, sanatçı, mühendis, doktor, öğretmen, sporcu, gazeteci ve milletvekili kadınları için çalışmaya devam edeceğiz. Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 87. yıl dönümü hepimize kutlu olsun."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan resmen duyurdu... O ülke ile imzalar atıldı! Türkiye'den bomba hamle
Dünya

Bakan resmen duyurdu... O ülke ile imzalar atıldı! Türkiye'den bomba hamle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ALTAY Tankı'nın güç grubu yani motor ve şanzımanıyla ilgili Güney Kore ile niyet mektubu imzalandığını du..
Araçlardan akaryakıt çalan kişi yakalandı
Yerel

Araçlardan akaryakıt çalan kişi yakalandı

İstanbul ve çevre illerde, park halindeki araçlardan akaryakıt çaldığı belirlenen bir kişi yakalandı.
Türkiye düşmanları boş durmuyor... Kılıçdaroğlu'nun dostlarına fon yağdırdılar!
Siyaset

Türkiye düşmanları boş durmuyor... Kılıçdaroğlu'nun dostlarına fon yağdırdılar!

Yurt dışı merkezli Türkiye düşmanı kuruluşlardan, muhalif basın-yayın organları ve STK’lara para yağıyor. ABD, İngiltere, Belçika, Kanada ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay