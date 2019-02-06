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AK Partili kaynak İstanbul anketini açıkladı

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Partili bir kaynak, İstanbul için yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:05
AK Partili kaynak İstanbul anketini açıkladı

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi AK Parti'nin İstanbul için yaptığı anketin sonuçları paylaşıldı. Ankette, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 5 puan fark atıyor.

"Yıldırım farkı açmaya başladı"

Reuters’ın haberine göre; bir kaynak, “Yaklaşık iki hafta önceki anketlerde Yıldırım iki puan öndeydi. Bu haftaki anketlerde ise farklılıklar var. Yıldırım farkı açmaya başladı ve İmamoğlu’nun beş puan önünde bulunuyor” dedi.

Erdoğan sahaya inecek

AK Partili kaynak, Erdoğan’ın 31 Mart’taki seçimlere kadar yaklaşık 50 ili kapsayan bir kampanya yapacağını ve "sahaya inmesiyle" dengelerin değişebileceğini kaydederek, “Büyükşehirlerin elde kalması çok önemli. Ancak İstanbul ve Ankara’nın yeri tamamen farklı. Erdoğan İstanbul başta olmak üzere bu şehirlerin elde tutulması için özel çaba harcayacak” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:05
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  4. 31 Mart yerel seçimleri
  5. AK Parti
  6. Binali Yıldırım
  7. CHP
  8. Ekrem İmamoğlu

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