AK Parti'li Karaaslan: Hükümetimiz sivil toplumun desteğiyle Kovid-19 sürecini başarıyla yönetmiştir

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecine ilişkin, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajları kullanarak sivil toplumun da güçlü desteğiyle bu süreci başarıyla yönetmiştir." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen Pandemi Çalışmalarını Değerlendirme Toplantısı'nda, dünyada 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye’de alınan önlemler ve hızla hayata geçirilen kararların salgının etkisinin kırılmasında çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana alınan sıkı tedbirler, ülkenin sahip olduğu güçlü sağlık sistemi ve altyapısı sayesinde diğer ülkelerin yaşadığı acı tecrübeleri yaşamadığını vurgulayan Karaaslan, "Devlet-millet kaynaşmasının en güzel örneğini sergileyen ülkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajları kullanarak sivil toplumun da güçlü desteğiyle bu süreci başarıyla yönetmiştir. Hedefimiz 'kontrollü sosyal hayat' diye tanımladığımız süreci de aynı hassasiyetle yönetmeye devam ederek virüsün etkisinin tamamen kırılmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Samsun'da salgınla mücadele ve hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için ilgili tüm kurumların eş güdüm içinde çalışmalarına devam ettiğini aktaran Karaaslan, şöyle konuştu:

"Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ilimiz genelinde ve ilçelerimizde İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararların uygulanması hususunda mülki idare amirleri, yerel yönetimler, Vefa Sosyal Destek Grupları ve tüm kurumlar uyum içinde çalışmaya devam etmektedir. Samsun'da hemşehrilerimizin genel olarak kurallara riayet etmesi ve yeni dönemde de tedbirlere uyması ile inşallah salgını atlatacağız. Samsun, salgınla mücadelesini başarıyla tamamlayacaktır."

Salgınla mücadelenin devam ettiği bu dönemde Samsun'un seferberlik ruhuyla sürece katkı sunduğuna dikkati çeken Karaaslan, "Bu süreçte şehrimiz cerrahi maske başta olmak üzere dezenfektan, koruyucu yüz siperliği, video laringoskop cihazı üreterek vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın yanında olduğunu gösterdi, seferberlik ruhunu ortaya koydu. Ayrıca yurt dışından ülkemize getirilen çok sayıda vatandaşımızı Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarımızda örnek konukseverliğiyle ağırlayarak yurt altyapısının ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da katıldı.



