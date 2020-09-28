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Siyaset Ak Partili Kandemir: Düne hasım olanlar bir anda hısım oluverdiler
Siyaset

Ak Partili Kandemir: Düne hasım olanlar bir anda hısım oluverdiler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Bu ülkede en büyük talihsizliğimiz maalesef milli bir muhalefetimizin olmaması. Düne kadar hasım olanlar bir anda hısım oluverdiler ve bir zemin inşa ettiler. Hangi ara, hangi değer bir araya getirdi, anlayamadık” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:58:00 -
Ak Partili Kandemir: Düne hasım olanlar bir anda hısım oluverdiler

Yeryüzünde vesayet mücadelesi

Partisinin Kale Aile Çay Bahçesi’nde gerçekleştirilen Sivas Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi’nde konuşan Kandemir, ülkenin 2023’e yürürken içerideki tüm vesayet odaklarına karşı büyük bir mücadelenin başarısını, yeryüzünde verilecek bir vesayet mücadelesiyle taçlandırmayı arzu ettiğini belirterek, “Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye yeni bir siyaset dili inşa ediyor” dedi. İnşa edilen bu yeni siyaset diline Erdoğan’ın yanında siyaset yapan AK Parti ailesi olarak katkı sağladıklarını dile getiren Kandemir, şunları kaydetti:

İman varsa imakn da vardır

“Genel Başkanımız, ‘Yürüdüğünüz yollar eğer konforlu ise kaybolmuşsunuz’ diyor. Biz düne kadar ‘şuradan yürüyeceksiniz’ diye yol tarif edilen bir ülkeyken bugün ‘iman varsa imkan da vardır’ diyerek kendi yolunu kendi açan, ‘kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz’ diyerek yepyeni bir gelecek inşa eden, bunun için de büyük bir mücadele veren siyasi hareketin temsilcileriyiz. Her imkan bir imtihandır bizim için. Başkaları gibi uyuyor taklidi yapmıyoruz. Başkaları gibi ‘aman dokunmayalım, bulaşmayalım da üzerimize bir yük yüklemesinler’ demiyoruz. Başkaları gibi sessiz kalmayı hikmet zannetmiyoruz, başkaları gibi uyku taklidi yapmayı, bu milletten kopup gözünü, gönlünü başka yerlere dayamayı marifet görmüyoruz.”

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